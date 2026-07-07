Casas con cuotas de 300 mil pesos: el crédito hipotecario del IPV

El programa Construyo Mi Casa permite financiar hasta el 85% de la obra con plazos de devolución de 20 años y cuotas que se ajustan por la evolución de los salarios.

En un contexto donde el acceso al crédito bancario tradicional sigue siendo esquivo para la clase media, el Instituto Provincial de la Vivienda mantiene vigente una alternativa para quienes buscan dejar de alquilar. El plan permite edificar desde 55 metros cuadrados con cuotas mensuales que hoy compiten directamente con los valores del mercado inmobiliario.

A diferencia de los planes de vivienda social tradicionales, aquí el adjudicatario tiene la libertad de elegir entre distintos modelos de construcción que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados de superficie, adaptando el proyecto a sus necesidades reales y capacidad de pago.

Cómo funciona el sistema de ahorro y financiación El mecanismo detrás de esta propuesta se basa en un sistema mixto que busca reducir el riesgo tanto para el organismo como para el beneficiario. Durante los primeros 36 meses, los interesados ingresan en una etapa de ahorro previo. En este período se completan 36 cuotas que conforman el 15% del valor total de la construcción, funcionando como una garantía de cumplimiento y capacidad de ahorro. Una vez superada esta fase, el IPV otorga el crédito hipotecario para cubrir el 85% restante y dar inicio efectivo a la obra.

Requisitos y montos actualizados a junio de 2026 Para acceder a este beneficio es indispensable cumplir con condiciones de base que garantizan la transparencia del sistema. Los interesados deben demostrar ingresos familiares acordes al tamaño del proyecto elegido y poseer un terreno con servicios básicos de agua y electricidad, o comprometerse a comprar uno en el plazo de ahorro. Es requisito excluyente que el crédito se destine a una vivienda única y familiar, por lo que no pueden participar quienes ya sean propietarios de otros inmuebles.