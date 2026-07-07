Casas con cuotas de 300 mil pesos: el crédito hipotecario del IPV

En un contexto donde el acceso al crédito bancario tradicional sigue siendo esquivo para la clase media, el Instituto Provincial de la Vivienda mantiene vigente una alternativa para quienes buscan dejar de alquilar. El plan permite edificar desde 55 metros cuadrados con cuotas mensuales que hoy compiten directamente con los valores del mercado inmobiliario.
A diferencia de los planes de vivienda social tradicionales, aquí el adjudicatario tiene la libertad de elegir entre distintos modelos de construcción que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados de superficie, adaptando el proyecto a sus necesidades reales y capacidad de pago.
Cómo funciona el sistema de ahorro y financiación
El mecanismo detrás de esta propuesta se basa en un sistema mixto que busca reducir el riesgo tanto para el organismo como para el beneficiario. Durante los primeros 36 meses, los interesados ingresan en una etapa de ahorro previo. En este período se completan 36 cuotas que conforman el 15% del valor total de la construcción, funcionando como una garantía de cumplimiento y capacidad de ahorro. Una vez superada esta fase, el IPV otorga el crédito hipotecario para cubrir el 85% restante y dar inicio efectivo a la obra.
Requisitos y montos actualizados a junio de 2026
Para acceder a este beneficio es indispensable cumplir con condiciones de base que garantizan la transparencia del sistema. Los interesados deben demostrar ingresos familiares acordes al tamaño del proyecto elegido y poseer un terreno con servicios básicos de agua y electricidad, o comprometerse a comprar uno en el plazo de ahorro. Es requisito excluyente que el crédito se destine a una vivienda única y familiar, por lo que no pueden participar quienes ya sean propietarios de otros inmuebles.
Los valores de las cuotas actuales muestran una escala progresiva según la superficie:
- Para una vivienda base de 55 metros cuadrados, la cuota es de 323.470 pesos, exigiendo un ingreso mínimo familiar de 1.617.354 pesos.
- En el caso de una casa de 69 metros, el pago mensual sube a 372.574 pesos.
- Para los proyectos de 80 y 100 metros cuadrados, las cuotas se sitúan en 415.381 y 493.011 pesos respectivamente.
- Las opciones más amplias, de 120 y 140 metros, requieren pagos de 608.137 y 692.279 pesos mensuales.
Un punto fundamental para la tranquilidad de los adjudicatarios es la forma en que se actualiza el crédito. El IPV utiliza el Coeficiente de Variación Salarial para ajustar los montos, lo que impide que la deuda crezca por encima de la evolución de los sueldos. De hecho, el sistema está programado para que la cuota nunca represente más del 20% de los ingresos totales declarados por el grupo familiar, asegurando que el compromiso financiero sea pagable a lo largo de los 20 años de plazo máximo.