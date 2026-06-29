29 de junio de 2026 - 10:26

Aumento del Monotributo en julio: cuáles serán las nuevas escalas y cuotas

ARCA actualizará las cuotas, los topes de facturación y las categorías del régimen simplificado. Los cambios alcanzarán a millones de contribuyentes.

ARCA prepara una nueva actualización del Monotributo que impactará en millones de contribuyentes de todo el país.

ARCA prepara una nueva actualización del Monotributo que impactará en millones de contribuyentes de todo el país.

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Los Andes | Redacción Economía
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La modificación responde al mecanismo de actualización semestral previsto por ley, que toma como referencia la inflación acumulada de los últimos seis meses. De acuerdo con los relevamientos publicados recientemente, el incremento rondará el 14,3%, por lo que millones de pequeños contribuyentes deberán afrontar nuevos valores desde el próximo período.

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Las cuotas mensuales y los l&iacute;mites de facturaci&oacute;n aumentar&aacute;n en todas las categor&iacute;as del r&eacute;gimen simplificado.

Las cuotas mensuales y los límites de facturación aumentarán en todas las categorías del régimen simplificado.

¿Cómo quedan las escalas del Monotributo con el aumento de julio?

La actualización semestral que prepara ARCA alcanzará a todas las categorías del monotributo. Si bien los valores definitivos serán oficializados por el organismo, las estimaciones indican que las cuotas mensuales aumentarán alrededor de un 14,3%, con diferencias entre quienes prestan servicios y quienes realizan venta de bienes muebles.

Las categorías A y B, donde se concentra la mayor parte de los monotributistas, pasarían a pagar $42.386,74 y $48.250,78, respectivamente. A partir de la Categoría C, los importes varían según la actividad desarrollada.

Escalas para prestación de servicios

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85
  • Categoría D: $72.414,10
  • Categoría E: $102.537,97
  • Categoría F: $129.045,32
  • Categoría G: $197.108,23
  • Categoría H: $447.346,93
  • Categoría I: $824.802,26
  • Categoría J: $999.007,65
  • Categoría K: $1.381.687,90

Escalas para venta de bienes muebles

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $55.227,06
  • Categoría D: $70.661,26
  • Categoría E: $92.658,35
  • Categoría F: $111.198,27
  • Categoría G: $135.918,34
  • Categoría H: $272.063,40
  • Categoría I: $406.512,05
  • Categoría J: $497.059,41
  • Categoría K: $600.879,51

Además de las cuotas mensuales, también aumentarán los límites máximos de facturación anual para permanecer dentro del régimen simplificado.

Según las estimaciones difundidas, la Categoría A elevaría su tope de $10,2 millones a alrededor de $12 millones anuales. En tanto, la Categoría B llegaría a $17,6 millones y la Categoría C alcanzaría aproximadamente $24,7 millones.

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Adem&aacute;s de los cambios que aplicar&aacute; ARCA, el FMI propuso revisar el Monotributo como parte de una reforma tributaria.

Además de los cambios que aplicará ARCA, el FMI propuso revisar el Monotributo como parte de una reforma tributaria.

Para las categorías superiores también habrá modificaciones. La Categoría H tendría un límite cercano a $82,1 millones, mientras que la Categoría J llegaría a unos $105,3 millones de facturación anual. Por su parte, la Categoría K, la más alta del régimen, elevaría su tope hasta $127 millones anuales, por encima de los $108.357.084,05 vigentes actualmente.

Los nuevos valores también impactarán sobre quienes tienen adherido el débito automático, ya que las cuotas comenzarán a cobrarse con los importes actualizados una vez que la modificación entre en vigencia.

La propuesta del FMI que pone al Monotributo en el centro del debate tributario

Mientras ARCA avanza con la actualización prevista para julio, el Monotributo también forma parte de una propuesta incluida en un documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional plantea avanzar hacia una reforma fiscal más amplia, que contemple cambios en distintos impuestos nacionales. Entre las recomendaciones figura una revisión del régimen simplificado con el objetivo de acercarlo de manera gradual al régimen general.

Según el documento, el Monotributo cumple funciones importantes para la simplificación administrativa, la formalización de actividades económicas y la ampliación de la cobertura previsional y de salud. Sin embargo, el FMI considera que existen diferencias significativas entre la carga tributaria que afrontan quienes tributan bajo este régimen y los contribuyentes alcanzados por el régimen general.

La propuesta forma parte de una serie de recomendaciones destinadas a ampliar la base impositiva y modificar distintos aspectos de la estructura tributaria argentina. Por el momento, se trata de un planteo incluido en un documento del organismo internacional, mientras ARCA continúa con la implementación de la actualización semestral del Monotributo prevista para julio de 2026.

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