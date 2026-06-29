29 de junio de 2026 - 11:28

Préstamos para refinanciar deudas del Banco Nación: cuánto pagás por una deuda de $10.000.000 con la nueva línea UVA

Desde hoy, el Banco Nación habilita la nueva línea UVA para refinanciar deudas en mora. Un ejemplo muestra cuánto sería la cuota por $10 millones.

El Banco Nación puso en marcha desde hoy la nueva línea UVA para clientes con deudas en mora.

El Banco Nación puso en marcha desde hoy la nueva línea UVA para clientes con deudas en mora.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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Para quienes analizan acceder al financiamiento, es posible realizar una estimación sobre cuánto se pagaría por una deuda determinada. Tomando el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) de $2.012,67, informado por el BCRA, una deuda de $10.000.000 permite calcular una cuota inicial aproximada, aunque el monto luego variará por la actualización de la UVA.

Banco Nación
Una deuda de $10.000.000 permite estimar cu&aacute;l ser&iacute;a la cuota inicial del nuevo esquema de refinanciaci&oacute;n.

Una deuda de $10.000.000 permite estimar cuál sería la cuota inicial del nuevo esquema de refinanciación.

¿Cuánto pagás por refinanciar una deuda de $10.000.000 con la línea UVA del Banco Nación?

Una deuda de $10.000.000 equivale actualmente a unas 4.968 UVA, considerando que cada unidad tiene un valor de $2.012,67. Es importante aclarar que el dinero no se entrega al cliente. El Banco Nación destina el préstamo directamente a cancelar o refinanciar la deuda que el solicitante mantiene con la entidad o con los acreedores correspondientes, según el esquema previsto por el programa.

Si el préstamo se toma con las condiciones preferenciales para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación (TNA fija del 12% y plazo de 120 meses), la primera cuota estimada es de aproximadamente $143.500.

Hay que tener en cuenta que:

  • La cuota inicial es orientativa.
  • El capital está expresado en UVA y se actualiza por CER.
  • Las cuotas variarán a lo largo del crédito según evolucione el valor de la UVA.
  • Quienes no cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a una TNA fija del 14%.
    Plata / Dinero / Sueldo / Cobrar / Aguinaldo / Jubilado
    El dinero se destina directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa.

    El dinero se destina directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa.

Además, los clientes que acreditan su sueldo en la entidad pueden optar por contratar un tope de cuota por Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esta alternativa permite que, si la actualización por UVA supera la evolución de los salarios, la cuota tenga como referencia el límite establecido por ese índice.

Qué otras condiciones tiene el préstamo para refinanciar deudas en mora

La nueva línea forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad del Banco Nación y está destinada a personas clasificadas en situación irregular (categorías 3, 4 o 5 según la normativa del BCRA).

Los principales requisitos y características son:

  1. Permite refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA.
  2. El plazo máximo es de 120 meses.
  3. La amortización se realiza mediante el sistema francés.
  4. Está disponible para trabajadores, jubilados y pensionados que cobren en el Banco Nación, además de autónomos, monotributistas y otros clientes que no acrediten haberes en la entidad.
  5. La solicitud podrá realizarse desde hoy en las sucursales del Banco Nación.
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