Préstamos para refinanciar deudas del Banco Nación: cuánto pagás por una deuda de $10.000.000 con la nueva línea UVA

Desde hoy, lunes 29 de junio, el Banco Nación habilita una nueva línea de préstamos UVA para que los clientes con deudas en mora puedan refinanciar sus obligaciones de consumo. La herramienta ofrece un plazo de hasta 120 meses, tasas diferenciadas según el perfil del usuario y la posibilidad de incorporar un tope de cuota vinculado al salario.
Para quienes analizan acceder al financiamiento, es posible realizar una estimación sobre cuánto se pagaría por una deuda determinada. Tomando el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) de $2.012,67, informado por el BCRA, una deuda de $10.000.000 permite calcular una cuota inicial aproximada, aunque el monto luego variará por la actualización de la UVA.
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Una deuda de $10.000.000 permite estimar cuál sería la cuota inicial del nuevo esquema de refinanciación.
¿Cuánto pagás por refinanciar una deuda de $10.000.000 con la línea UVA del Banco Nación?
Una deuda de $10.000.000 equivale actualmente a unas 4.968 UVA, considerando que cada unidad tiene un valor de $2.012,67. Es importante aclarar que el dinero no se entrega al cliente. El Banco Nación destina el préstamo directamente a cancelar o refinanciar la deuda que el solicitante mantiene con la entidad o con los acreedores correspondientes, según el esquema previsto por el programa.
Si el préstamo se toma con las condiciones preferenciales para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación (TNA fija del 12% y plazo de 120 meses), la primera cuota estimada es de aproximadamente $143.500.
Hay que tener en cuenta que:
- La cuota inicial es orientativa.
- El capital está expresado en UVA y se actualiza por CER.
- Las cuotas variarán a lo largo del crédito según evolucione el valor de la UVA.
- Quienes no cobren sus haberes en el Banco Nación accederán a una TNA fija del 14%.
Plata / Dinero / Sueldo / Cobrar / Aguinaldo / Jubilado
El dinero se destina directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa.
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Además, los clientes que acreditan su sueldo en la entidad pueden optar por contratar un tope de cuota por Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esta alternativa permite que, si la actualización por UVA supera la evolución de los salarios, la cuota tenga como referencia el límite establecido por ese índice.
Qué otras condiciones tiene el préstamo para refinanciar deudas en mora
La nueva línea forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad del Banco Nación y está destinada a personas clasificadas en situación irregular (categorías 3, 4 o 5 según la normativa del BCRA).
Los principales requisitos y características son:
- Permite refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA.
- El plazo máximo es de 120 meses.
- La amortización se realiza mediante el sistema francés.
- Está disponible para trabajadores, jubilados y pensionados que cobren en el Banco Nación, además de autónomos, monotributistas y otros clientes que no acrediten haberes en la entidad.
- La solicitud podrá realizarse desde hoy en las sucursales del Banco Nación.