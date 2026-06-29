Préstamos para refinanciar deudas del Banco Nación: cuánto pagás por una deuda de $10.000.000 con la nueva línea UVA

Desde hoy, el Banco Nación habilita la nueva línea UVA para refinanciar deudas en mora. Un ejemplo muestra cuánto sería la cuota por $10 millones.

El Banco Nación puso en marcha desde hoy la nueva línea UVA para clientes con deudas en mora.

Desde hoy, lunes 29 de junio, el Banco Nación habilita una nueva línea de préstamos UVA para que los clientes con deudas en mora puedan refinanciar sus obligaciones de consumo. La herramienta ofrece un plazo de hasta 120 meses, tasas diferenciadas según el perfil del usuario y la posibilidad de incorporar un tope de cuota vinculado al salario.

Para quienes analizan acceder al financiamiento, es posible realizar una estimación sobre cuánto se pagaría por una deuda determinada. Tomando el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) de $2.012,67, informado por el BCRA, una deuda de $10.000.000 permite calcular una cuota inicial aproximada, aunque el monto luego variará por la actualización de la UVA.

Banco Nación Una deuda de $10.000.000 permite estimar cuál sería la cuota inicial del nuevo esquema de refinanciación. ¿Cuánto pagás por refinanciar una deuda de $10.000.000 con la línea UVA del Banco Nación? Una deuda de $10.000.000 equivale actualmente a unas 4.968 UVA, considerando que cada unidad tiene un valor de $2.012,67. Es importante aclarar que el dinero no se entrega al cliente. El Banco Nación destina el préstamo directamente a cancelar o refinanciar la deuda que el solicitante mantiene con la entidad o con los acreedores correspondientes, según el esquema previsto por el programa.

Si el préstamo se toma con las condiciones preferenciales para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación (TNA fija del 12% y plazo de 120 meses), la primera cuota estimada es de aproximadamente $143.500.

Hay que tener en cuenta que: