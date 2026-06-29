Cómo será el nuevo recibo de sueldo que recibirán los trabajadores en los próximos días

En el último día de junio o los primeros de julio, trabajadores argentinos recibirán un recibo de sueldo con un formato diferente . El documento incorporará información que hasta ahora permanecía fuera del alcance de la mayoría de los empleados: cuánto cuesta realmente sostener un puesto de trabajo formal .

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El nuevo esquema comenzó a regir de manera obligatoria desde el 1 de junio de 2026, en el marco del Decreto 407/2026, que reglamenta la Ley de Modernización Laboral . La reforma busca dotar de mayor transparencia a la relación laboral al mostrar no solo el salario del trabajador, sino también parte de las contribuciones que afronta el empleador .

Se trata del cambio conceptual más importante en el recibo de haberes desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, hace más de cinco décadas.

Hasta ahora, el recibo estaba centrado casi exclusivamente en la remuneración del trabajador: sueldo básico, adicionales, descuentos, aportes y salario neto. Con el nuevo formato, esa información se mantiene, pero se suma un apartado que refleja el costo laboral total que asume la empresa.

Datos identificatorios del empleador y del trabajador.

Contribuciones a cargo del empleador.

Remuneración bruta y descuentos habituales.

Salario neto a percibir.

Además, será obligatorio incorporar un gráfico circular que permita visualizar de manera sencilla cómo se distribuyen los distintos conceptos incluidos en el recibo.

Entre los nuevos datos aparecerán desglosadas las contribuciones patronales destinadas a seguridad social, obra social, ART, INSSJP (PAMI), aportes sindicales y otros conceptos previstos por la legislación o los convenios colectivos.

image Cómo se verá el nuevo recibo de sueldo

Sin impacto en el bolsillo

La modificación no implica cambios en el salario ni en los descuentos que ya existen. Tampoco crea nuevos derechos u obligaciones para trabajadores o empleadores.

El principal cambio consiste en ampliar la información disponible para que los empleados puedan conocer no solo cuánto cobran, sino también cuáles son los costos asociados a la relación laboral que afronta la empresa.

Francisco Costa, abogado laboralista y especialista en transformación digital de procesos laborales, sostuvo que la reforma representa "uno de los cambios conceptuales más importantes" en la historia del recibo de sueldo.

"Durante más de cincuenta años el recibo estuvo enfocado exclusivamente en mostrar el salario del trabajador. La reforma incorpora una visión más amplia porque permite comprender mejor la dimensión económica completa de una relación laboral. No cambia cuánto cobra una persona, pero sí mejora significativamente la información que recibe", explicó.

Si cobrás este sueldo en julio, sos considerado clase baja en Argentina (1).jpg

El desafío para las empresas

La implementación exigirá que las empresas adapten sus sistemas de liquidación de haberes y sus plataformas de recursos humanos para cumplir con el nuevo formato.

Sin embargo, especialistas consideran que el mayor desafío no será tecnológico sino comunicacional. La incorporación de información sobre el costo laboral podría generar consultas y requerir explicaciones sobre conceptos que hasta ahora permanecían fuera del debate cotidiano dentro de las organizaciones.

Para Martín Bayugar, cofundador de Naaloo, la clave estará en convertir esos datos en información comprensible. "La verdadera transparencia ocurre cuando las personas entienden la información. Las empresas tendrán un rol muy importante para explicar cómo se compone una relación laboral y qué significan estos conceptos", señaló.

Un debate que recién comienza

La nueva información podría impulsar discusiones sobre el costo del empleo registrado, las cargas sociales, la presión tributaria, la competitividad empresarial y la formalización laboral.

Si bien el decreto ya se encuentra vigente desde el 1 de junio, la implementación será gradual, ya que muchas empresas deberán actualizar sus sistemas antes de emitir los nuevos recibos.

Más allá de los cambios en el diseño, el nuevo modelo transforma al recibo de sueldo en una herramienta de información más completa, que busca ofrecer una visión integral de la relación laboral y abrir un debate que, hasta ahora, permanecía fuera de ese documento.