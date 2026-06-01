Reforma laboral: el bono de sueldo sumará un dato que hasta ahora no veía el trabajador

El Gobierno nacional reglamentó distintos aspectos de la ley de reforma laboral y oficializó un nuevo modelo de recibo de sueldo que deberá informar el costo laboral total asumido por las empresas. La medida busca transparentar los aportes y contribuciones asociados a cada relación laboral, mostrando tanto el salario percibido por el trabajador como los costos que afronta el empleador .

La disposición fue establecida a través de los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

NUEVO RECIBO DE SUELDO. Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se “carancheó” la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla… pic.twitter.com/Ywn9CK25DR

El nuevo recibo de sueldo incorporará un apartado específico destinado a detallar el costo laboral total . Allí deberán figurar conceptos como los aportes y contribuciones a la seguridad social, obra social, PAMI, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), aportes sindicales, contribuciones a cámaras empresarias y otros gastos derivados de la relación laboral.

Según la reglamentación, el documento deberá organizarse en cuatro secciones diferenciadas . Además de los datos del empleador y del trabajador , incluirá el detalle de las contribuciones abonadas por la empresa, la remuneración bruta, las deducciones correspondientes y el salario neto efectivamente percibido por el empleado.

"Ahora, el recibo de sueldo va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo, en una simple lectura en cascada, saber cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia carajo!", publicó el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su perfil de X.

Asimismo, detalló los distintos apartados que deberá tener el bono y detalló: "La reglamentación exige (¡perdón liberales!) un diseño definido para la confección del recibo de sueldo. La imagen muestra cómo deberá ser el formato a usar en los nuevos recibos. Para el trabajador es una manera de saber que es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario. VLLC!".

Nuevo recibo de sueldo

Otras reglamentaciones

Junto con esta modificación, el Poder Ejecutivo reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a contribuir al pago de indemnizaciones, y avanzó en la implementación de otros cambios previstos en la reforma laboral.

Entre ellos, se introdujeron nuevas reglas para los convenios colectivos de trabajo, estableciendo criterios para determinar cuándo un acuerdo debe considerarse vencido y limitando determinados aportes y contribuciones convencionales. También se dispuso que algunos de estos conceptos solo serán exigibles a las empresas afiliadas a las entidades que los establezcan.

La reglamentación además incorpora cambios para las asociaciones sindicales. Entre otras medidas, establece que los cuerpos directivos deberán mantener una proporción razonable respecto de la cantidad de afiliados cotizantes y habilita mecanismos de control para verificar la representatividad sindical mediante cruces de información con registros oficiales.

Por otra parte, se fijaron nuevas pautas para el uso del crédito horario sindical dentro de las empresas, que deberá comunicarse al empleador con al menos 48 horas de anticipación y compatibilizarse con la continuidad de las actividades productivas.

Las nuevas disposiciones también alcanzan a las plataformas digitales de reparto y movilidad. En ese ámbito, la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen específico para la actividad, mientras que la Secretaría de Trabajo mantendrá las competencias relacionadas con la negociación de convenios colectivos.