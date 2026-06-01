Modernizan el sistema de devolución de IVA para turistas y apunta a capturar más divisas

El gobierno nacional puso en marcha una plataforma digital para la validación aduanera del Tax Free Shopping, el sistema por el que los turistas extranjeros recuperan el IVA pagado en sus compras en el país. La medida, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reemplaza los formularios en papel y el sellado manual que rigieron el esquema desde su creación, hace casi tres décadas.

El nuevo sistema se llama Customs Approval System (CAS) y funciona en tiempo real. En los puntos de salida del país, los viajeros ya pueden usar kioscos de autogestión o sus propios teléfonos celulares para completar el trámite, sin hacer filas ni depender de un agente aduanero con un sello. La infraestructura fue instalada por Global Blue, la empresa operadora del servicio en la Argentina, que tiene presencia en más de 50 países. Según la compañía, el costo de todo el equipamiento corre por su cuenta, sin cargo para el Estado.

Argentina había sido, en 1998, el primer país de la región en establecer un régimen de devolución de IVA para turistas. Sin embargo, la legislación que lo regula no se actualizó al ritmo del mercado y hoy muestra sus limitaciones frente a otros destinos del continente.

Los turistas extranjeros podrán gestionar la devolución del IVA desde su celular o en kioscos de autogestión instalados en los puntos de salida del país, sin formularios en papel ni sellados manuales.

El dato más llamativo que surge del informe de Global Blue es la diferencia de penetración del sistema respecto de otros países latinoamericanos. Según la empresa, la Argentina tiene actualmente una performance ocho veces menor que el promedio de los principales países de la región que ya cuentan con sistemas digitales similares.

¿Por qué esa brecha? La respuesta está en una restricción que, según la compañía, Argentina es el único país del mundo que mantiene: solo los productos de origen nacional son elegibles para la devolución de IVA a turistas extranjeros. Los artículos importados, aunque se vendan en tiendas locales, quedan fuera del beneficio.

Esta regla tuvo sentido cuando el mercado era más simple. A fines de los 90, las tiendas argentinas vendían mayormente productos fabricados en el país, y las marcas internacionales no solían ofrecer artículos de origen nacional. Hoy la realidad es otra: las mismas tiendas mezclan mercadería nacional e importada en sus góndolas, y la distinción de origen se volvió arbitraria para el turista que compra sin fijarse en la etiqueta del fabricante.

Qué puede ganar el país si cambia la norma

Si se eliminara esa restricción y los productos importados también pudieran acceder al Tax Free Shopping, el impacto económico sería significativo. Global Blue estima que las ventas a turistas extranjeros podrían crecer en más de 68 millones de dólares anuales, con una contribución adicional al PBI de 141 millones de dólares por año.

Para provincias como Mendoza, que recibe un flujo constante de visitantes chilenos, brasileños y de otros países con alto poder adquisitivo, la ampliación del sistema representaría una oportunidad concreta. El turista extranjero que cruza los Andes para visitar bodegas, montañas y restaurantes también compra ropa, calzado, electrónica y souvenirs. Si esas compras pasaran a ser elegibles para la devolución de IVA sin importar su origen, el incentivo para gastar más en el país se volvería más atractivo.

Un estándar internacional tardío pero bienvenido

Más de 70 países ya cuentan hoy con Tax Free Shopping para turistas, y la tendencia global apunta a los sistemas electrónicos con trazabilidad en tiempo real. La Argentina, que fue pionera en la región al crear el régimen, llegó tarde a la digitalización pero, al menos, ya dio el paso.

La nueva plataforma también mejora el control aduanero: permite gestionar perfiles de riesgo, concentrar los controles donde corresponde y generar registros digitales auditables que dificultan el fraude. Menos papel, menos demoras y más seguridad. Ahora falta la reforma legislativa que equipare las reglas del juego con las del resto del mundo.