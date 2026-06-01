Cuánto cuesta construir una casa de 95 metros cuadrados en junio 2026

Construir una casa de 95 metros cuadrados en Argentina durante junio de 2026 requiere mirar el valor del metro cuadrado actualizado. La cifra sirve como base para estimar una vivienda estándar, pero no debe leerse como precio final cerrado ni como presupuesto llave en mano.

Consejos para las personas que usan freidora de aire todos los días en casa

Ni andar ni salir en bicicleta: el ejercicio ideal para mayores de 65 años se puede realizar sin salir de casa

Según el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el índice para abril, mayo y junio es de $1.422.994,44 por m² .

Con ese dato, una cuenta directa permite estimar el costo base: 95 m² multiplicados por $1.422.994,44 dan $135.184.471,80 .

La cuenta principal es simple: $1.422.994,44 x 95 m² . El resultado es una referencia de obra de $135,18 millones .

Ese valor surge del índice de construcción informado para el trimestre abril-mayo-junio 2026, que tuvo una suba de 4,98% respecto del trimestre anterior.

Qué puede quedar afuera del cálculo

El valor por metro cuadrado puede no incluir todos los gastos reales que aparecen en una obra. En una casa de 95 m², esos adicionales pueden cambiar mucho el presupuesto final.

Honorarios profesionales de arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras.

de arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras. Permisos municipales , tasas y derechos de construcción.

, tasas y derechos de construcción. Movimiento de suelo , nivelación o mejoras del terreno.

, nivelación o mejoras del terreno. Conexiones de servicios , como agua, luz, gas o cloaca.

, como agua, luz, gas o cloaca. Terminaciones superiores , aberturas premium, calefacción o mobiliario fijo.

, aberturas premium, calefacción o mobiliario fijo. Imprevistos, que suelen aparecer en cualquier obra.

Cuánto conviene sumar por margen

Si se agrega un margen prudente del 10% para imprevistos, el costo estimado sube a unos $148,7 millones.

Con un margen del 15%, la referencia se acerca a $155,4 millones. Esos números no reemplazan un presupuesto profesional, pero ayudan a no quedarse solo con la cuenta mínima.

En obras reales, la diferencia puede venir por la calidad de materiales, el tipo de techo, la zona, la mano de obra, el sistema constructivo y el nivel de terminación.

Por qué no todos pagan lo mismo por metro cuadrado

Una vivienda tradicional húmeda, una casa industrializada, una construcción en steel frame o una obra con terminaciones premium pueden tener costos muy distintos.

También influye la ubicación. El transporte de materiales, la disponibilidad de mano de obra y las exigencias municipales cambian de una provincia a otra.