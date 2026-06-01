Ni andar ni salir en bicicleta: el ejercicio ideal para mayores de 65 años se puede realizar sin salir de casa

Mantener la movilidad después de los 65 años no requiere de largas caminatas, paseos en bicicleta o ir al gimnasio. Especialistas destacan el "step" como una actividad integral que puede realizarse usando un simple escalón en casa. Este ejercicio trabaja la fuerza, el equilibrio y la resistencia cardiovascular, elementos fundamentales para conservar la autonomía.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 1 al 7 de junio

Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen una ventaja psicológica inigualable

A medida que pasan los años, la pérdida de masa muscular y de estabilidad se convierte en un riesgo real de accidentes. Las recomendaciones internacionales sugieren combinar actividad aeróbica con ejercicios de fuerza y coordinación durante la semana. El step cumple con estos requisitos al obligar al cuerpo a realizar movimientos verticales controlados.

Este entrenamiento no requiere materiales sofisticados. Basta con un escalón estable o una plataforma segura para comenzar a trabajar piernas, glúteos y abdomen de manera simultánea. A diferencia de caminar en plano, el esfuerzo de subir y bajar un nivel estimula la densidad ósea y mejora la capacidad funcional, facilitando las tareas cotidianas.

Para quienes se inician, la clave es el control y la progresión. No se trata de velocidad, sino de realizar el movimiento de forma consciente. Se recomienda utilizar un escalón bajo y situarse cerca de una pared, una baranda o una silla firme para tener un punto de apoyo si surge alguna inestabilidad. El ejercicio consiste en subir con un pie, acompañar con el otro y bajar alternando la pierna.

Al principio, sesiones cortas de apenas uno o dos minutos son suficientes, descansando entre series. Con el tiempo y la ganancia de confianza, se puede aumentar la duración o el ritmo, siempre cuidando de no forzar las articulaciones. Es vital realizar un calentamiento previo y estiramientos suaves al finalizar para preparar el cuerpo y evitar lesiones musculares.

Embed - CLASE de STEP 20 MINUTOS Rutina de Step para Principiantes

Precauciones necesarias antes de entrenar en casa

Aunque la sencillez del método es atractiva, no todas las personas deben comenzar sin supervisión profesional. Quienes presenten antecedentes de problemas cardíacos, mareos frecuentes o artrosis avanzada deben ser cautelosos. El dolor crónico en rodillas o cadera es una señal de alerta que requiere una consulta previa con un médico o fisioterapeuta para adaptar el movimiento.

El mejor entrenamiento es aquel que se puede sostener en el tiempo con seguridad. El step ofrece una solución práctica para moverse sin depender del clima o de factores externos. Al integrar esta rutina sencilla, los mayores de 65 años pueden transformar un rincón de su hogar en un espacio de salud para prolongar su independencia física.