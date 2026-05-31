31 de mayo de 2026 - 11:07

Cuál es la vitamina que falta en el cuerpo cuando las uñas aparecen agrietadas o con líneas blancas

Las deficiencias de nutrientes y minerales se notan en el cuerpo cuando las uñas aparecen con líneas blancas o comienzan a agrietarse.

Observar las uñas puede aportar pistas importantes sobre la salud del cuerpo.

Observar las uñas puede aportar pistas importantes sobre la salud del cuerpo.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Las uñas pueden revelar mucho más que un problema estético. La aparición de grietas, estrías o pequeñas líneas blancas suele estar relacionada con deficiencias nutricionales que afectan el crecimiento de la queratina. Especialistas advierten que ciertos cambios en la superficie ungueal pueden ser señales de falta de vitaminas esenciales en el cuerpo, minerales o incluso trastornos que requieren atención médica.

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Muchas personas notan que sus uñas se vuelven frágiles, se parten con facilidad o desarrollan líneas verticales y horizontales sin prestar demasiada atención. Sin embargo, estos cambios pueden convertirse en una señal temprana de que el organismo no está recibiendo algunos nutrientes fundamentales para mantener el correcto funcionamiento celular.

uñas agrietadas
La zona de las uñas tienen un metabolismo muy activo.

La zona de las uñas tienen un metabolismo muy activo.

Las líneas y grietas en las uñas pueden indicar falta de vitaminas del complejo B

Uno de los cambios más frecuentes es la aparición de líneas verticales profundas, una condición conocida como onicorrexis. Cuando estas estrías se acompañan de uñas quebradizas o agrietadas, los expertos de My Personal Trainer explican que suele existir una relación con deficiencias de vitaminas del complejo B.

Entre las más importantes aparece la biotina

Es una vitamina fundamental para la producción de queratina. Cuando el cuerpo no recibe suficiente cantidad, las uñas pueden perder resistencia y volverse más débiles. También la falta de ácido fólico, conocido como vitamina B9, y de vitamina B12 puede afectar el crecimiento celular y alterar la salud ungueal.

Pero las vitaminas no son las únicas responsables. Algunas deficiencias minerales también pueden influir. La falta de hierro, especialmente en casos de anemia ferropénica, puede provocar fragilidad y deformaciones. Lo mismo ocurre con niveles bajos de calcio o magnesio, minerales esenciales para distintos procesos metabólicos relacionados con la regeneración celular.

Las líneas blancas o pequeños surcos también pueden aparecer por traumatismos leves, contacto frecuente con productos químicos o envejecimiento natural. Sin embargo, cuando estos cambios son persistentes o afectan varias uñas al mismo tiempo, los especialistas recomiendan prestar atención.

uñas agrietadas
Cualquier carencia nutricional suele reflejarse rápidamente en su apariencia.

Cualquier carencia nutricional suele reflejarse rápidamente en su apariencia.

Las líneas horizontales pueden estar vinculadas a déficit de zinc y problemas nutricionales

Además de las líneas verticales, existen las llamadas líneas de Beau, que aparecen de manera horizontal sobre la superficie de la uña. Estas marcas suelen relacionarse con una interrupción temporal del crecimiento de la matriz ungueal.

  • Según los especialistas, una de las causas más frecuentes es la falta de zinc, un mineral clave para la reparación celular y el funcionamiento del sistema inmunológico.
  • También pueden aparecer en personas con desnutrición severa, déficits importantes de proteínas o cuadros asociados a trastornos alimentarios y alcoholismo crónico.

Estas alteraciones funcionan como señales inespecíficas

Esto significa que no siempre indican un único problema concreto, ya que también pueden estar asociadas al envejecimiento, enfermedades dermatológicas o trastornos endocrinos.

Por ese motivo, los expertos insisten en que no es recomendable automedicarse con suplementos vitamínicos sin una evaluación médica previa. Consumir vitaminas o minerales en exceso puede provocar efectos adversos y retrasar el diagnóstico correcto.

uñas agrietadas

Las uñas pueden funcionar como un indicador visible del estado general del organismo. Grietas, líneas o fragilidad persistente pueden revelar carencias nutricionales que afectan distintos procesos celulares.

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