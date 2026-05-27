Cuáles son las causas que provocan las puntas abiertas del pelo, según una experta

Las puntas abiertas son uno de los problemas capilares más frecuentes y también uno de los más difíciles de revertir. Aunque muchas personas intentan ocultarlas con aceites, cremas o tratamientos cosméticos, una experta advierte que el daño suele estar relacionado con hábitos diarios que debilitan progresivamente el pelo sin que se note de inmediato.

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La tricóloga Cristina de Hoyos explicó cuáles son las costumbres que más afectan la salud capilar y por qué el pelo termina adquiriendo un aspecto seco, opaco y quebradizo. El uso constante de herramientas de calor, los cepillados bruscos y la falta de hidratación aparecen entre los factores más comunes que favorecen la aparición de puntas abiertas.

Uno de los principales responsables del deterioro capilar es el uso frecuente de planchitas, secadores y rizadores sin protección térmica. Según Cristina de Hoyos, el calor constante afecta la cutícula del cabello y genera un desgaste acumulativo que vuelve la fibra más débil y propensa a romperse.

Qué se recomienda para mejorar el aspecto del cabello

Cristina de Hoyos advierte que, una vez que las puntas se abren, no existe ningún producto capaz de repararlas completamente. Aunque muchos tratamientos prometen “sellarlas”, la realidad es que solo ayudan a disimular temporalmente el daño.

Por eso, la especialista recomienda enfocarse en prevenir que el deterioro avance. Para lograrlo, resulta fundamental revisar la rutina capilar y reducir todos aquellos hábitos que resecan o debilitan el cabello. La hidratación aparece como uno de los pilares más importantes.

que el deterioro avance. Para lograrlo, resulta fundamental y reducir todos aquellos o La hidratación aparece como uno de los pilares más importantes. Además del uso regular de acondicionadores y mascarillas, los sérums hidratantes también pueden resultar útiles. Aplicados de forma frecuente, ayudan a conservar la humedad natural de la fibra capilar y mejoran el aspecto de medios y puntas, aportando suavidad y brillo.

y los también pueden resultar útiles. Aplicados de forma frecuente, ayudan a conservar la de la fibra capilar y mejoran el y aportando suavidad y brillo. La forma de tratar el cabello también influye mucho más de lo que muchas personas creen. Secarlo con suavidad, evitar fricciones innecesarias, desenredarlo cuidadosamente y protegerlo durante la noche son pequeños cambios que pueden ayudar a disminuir el daño diario.

Sin embargo, la especialista insiste en que estos cuidados no eliminan las puntas abiertas ya existentes. Lo único realmente efectivo para detener el avance del daño es cortar regularmente las zonas afectadas y sanear las puntas antes de que la rotura continúe extendiéndose hacia arriba.

puntas abiertas del pelo WEB

Las puntas abiertas no aparecen de un día para el otro. Detrás de este problema suelen esconderse hábitos cotidianos que dañan lentamente la fibra capilar, como el exceso de calor, el cepillado brusco o la falta de hidratación adecuada.