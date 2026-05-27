27 de mayo de 2026 - 22:15

Cuáles son las causas que provocan las puntas abiertas del pelo, según una experta

El uso excesivo de calor, ciertos errores cotidianos y la falta de hidratación pueden dañar el pelo. Las puntas abiertas son un mensaje claro.

Pequeños cambios cotidianos ayudan a conservar la hidratación natural del pelo.

Pequeños cambios cotidianos ayudan a conservar la hidratación natural del pelo.

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Por Lucas Vasquez

Las puntas abiertas son uno de los problemas capilares más frecuentes y también uno de los más difíciles de revertir. Aunque muchas personas intentan ocultarlas con aceites, cremas o tratamientos cosméticos, una experta advierte que el daño suele estar relacionado con hábitos diarios que debilitan progresivamente el pelo sin que se note de inmediato.

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La tricóloga Cristina de Hoyos explicó cuáles son las costumbres que más afectan la salud capilar y por qué el pelo termina adquiriendo un aspecto seco, opaco y quebradizo. El uso constante de herramientas de calor, los cepillados bruscos y la falta de hidratación aparecen entre los factores más comunes que favorecen la aparición de puntas abiertas.

puntas abiertas del pelo
Ninguna fórmula puede cerrar completamente las puntas.

Ninguna fórmula puede cerrar completamente las puntas.

Los hábitos cotidianos que más dañan el cabello y favorecen las puntas abiertas

Uno de los principales responsables del deterioro capilar es el uso frecuente de planchitas, secadores y rizadores sin protección térmica. Según Cristina de Hoyos, el calor constante afecta la cutícula del cabello y genera un desgaste acumulativo que vuelve la fibra más débil y propensa a romperse.

  • Muchas personas utilizan herramientas térmicas prácticamente todos los días sin aplicar productos protectores antes del peinado. Esa exposición repetida provoca que el cabello pierda hidratación y elasticidad, especialmente en las puntas, que son la parte más antigua y frágil de la melena.
  • Otro hábito muy común que suele pasar desapercibido es el cepillado agresivo, sobre todo cuando el pelo está mojado. La especialista explica que, en ese estado, el cabello se vuelve mucho más vulnerable porque aumenta su elasticidad. Los tirones bruscos o desenredar con fuerza favorecen la rotura y empeoran el daño en medios y puntas.
  • También influyen ciertos productos demasiado agresivos para la fibra capilar. Champús con alto poder detergente, tratamientos químicos reiterados, tinturas frecuentes, decoloraciones o alisados pueden debilitar progresivamente la estructura del pelo y favorecer la deshidratación.
  • La experta remarca además que la falta de hidratación es otro factor clave. No usar acondicionador o mascarillas nutritivas deja el cabello expuesto a la sequedad y facilita la aparición de puntas abiertas.
puntas abiertas del pelo
El cuidado preventivo y el corte regular son las mejores herramientas.

El cuidado preventivo y el corte regular son las mejores herramientas.

Qué se recomienda para mejorar el aspecto del cabello

Cristina de Hoyos advierte que, una vez que las puntas se abren, no existe ningún producto capaz de repararlas completamente. Aunque muchos tratamientos prometen “sellarlas”, la realidad es que solo ayudan a disimular temporalmente el daño.

  • Por eso, la especialista recomienda enfocarse en prevenir que el deterioro avance. Para lograrlo, resulta fundamental revisar la rutina capilar y reducir todos aquellos hábitos que resecan o debilitan el cabello. La hidratación aparece como uno de los pilares más importantes.
  • Además del uso regular de acondicionadores y mascarillas, los sérums hidratantes también pueden resultar útiles. Aplicados de forma frecuente, ayudan a conservar la humedad natural de la fibra capilar y mejoran el aspecto de medios y puntas, aportando suavidad y brillo.
  • La forma de tratar el cabello también influye mucho más de lo que muchas personas creen. Secarlo con suavidad, evitar fricciones innecesarias, desenredarlo cuidadosamente y protegerlo durante la noche son pequeños cambios que pueden ayudar a disminuir el daño diario.

Sin embargo, la especialista insiste en que estos cuidados no eliminan las puntas abiertas ya existentes. Lo único realmente efectivo para detener el avance del daño es cortar regularmente las zonas afectadas y sanear las puntas antes de que la rotura continúe extendiéndose hacia arriba.

puntas abiertas del pelo

Las puntas abiertas no aparecen de un día para el otro. Detrás de este problema suelen esconderse hábitos cotidianos que dañan lentamente la fibra capilar, como el exceso de calor, el cepillado brusco o la falta de hidratación adecuada.

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