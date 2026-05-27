El sweater básico ya no alcanza cuando el look necesita abrigo, comodidad y algo más de estilo. Para el invierno 2026, la prenda que gana lugar es el cárdigan vintage , especialmente en versiones con botones visibles , textura marcada y una caída más elegante que la de un buzo.

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La diferencia está en la versatilidad. Mientras el sweater cerrado funciona como una sola capa, el cárdigan permite abrir, cerrar, superponer y marcar la silueta. Por eso aparece como una prenda clave para vestir mejor sin sumar rigidez.

El sweater clásico conserva su lugar, pero puede quedar demasiado plano si no tiene textura, cuello o diseño. El cárdigan, en cambio, suma estructura visual sin perder abrigo.

Vogue España ya lo marcó como una de las piezas fuertes del invierno 2026, especialmente en versiones con cuello de pelo, ribetes contrastantes y estética más cuidada.

Ni sweater básico ni saco rígido el cárdigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look (2)

Ese detalle cambia todo. Un cárdigan con buena caída puede funcionar como saco liviano, prenda de abrigo o pieza central del outfit. No se siente formal, pero tampoco queda básico.

Qué modelo elegir

Para que el cárdigan vintage se vea actual, conviene elegir modelos con algún detalle fuerte: cuello redondo, cuello tipo polo, botones joya, ribetes marcados o tejido acanalado. Los diseños demasiado finos pueden parecer básicos, mientras que los de punto con textura suman presencia y funcionan mejor como reemplazo del sweater clásico.

Cómo combinarlo

El cárdigan de punto combina muy bien con jeans rectos si se busca un look relajado, pero también puede elevarse con pantalón sastrero o falda larga. Para el calzado, las botas le dan un aire más elegante, mientras que unas zapatillas limpias ayudan a mantenerlo cómodo y urbano sin perder estilo.

La clave está en el punto con presencia

La tendencia no apunta al cárdigan finito y sin forma. Lo que se impone es el punto con más cuerpo: texturas acanaladas, botones visibles, cuello suave, mangas amplias o terminaciones que suman diseño.

Ni sweater básico ni saco rígido el cárdigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look (1)

Vogue también destacó el peso de los tejidos en 2026, con formas que van desde polos de punto hasta prendas grises combinadas en clave urbana. El tejido deja de ser solo abrigo y pasa a construir estilo.

En otoño, esto funciona especialmente bien porque permite resolver temperaturas cambiantes. Una remera, camisa o polera fina debajo del cárdigan puede adaptarse mejor que un sweater pesado.

Cómo usarlo sin que parezca antiguo

El riesgo del cárdigan es caer en una imagen demasiado clásica. Para actualizarlo, conviene combinarlo con prendas más actuales: jeans rectos, pantalones sastreros amplios, botas, zapatillas limpias o faldas largas.

También funciona cerrado como si fuera una blusa de punto. En ese caso, el primer botón, el escote y el largo son importantes para que la prenda no quede desproporcionada.

Los tonos que más ordenan el look son gris, chocolate, crudo, azul marino y bordó. En 2026, además, el gris aparece con mucha fuerza porque combina sobriedad y aire moderno.

El detalle que lo vuelve más elegante

El cárdigan gana cuando tiene un elemento distintivo. Puede ser un cuello con textura, botones joya, ribetes en contraste, tejido grueso o una forma apenas oversized.

Ese detalle evita que parezca una prenda “de estar en casa”. La transforma en una pieza de salida, oficina o cena informal, sin perder comodidad.

Además, permite algo que el sweater básico no siempre logra: mostrar la capa inferior. Una camisa blanca, una remera de algodón o una polera fina pueden cambiar completamente la lectura del conjunto.