La chaqueta militar vintage vuelve a ocupar un lugar fuerte en la moda 2026. No se trata de cualquier campera verde utilitaria, sino de una versión más teatral y elegante: la chaqueta tipo Napoleón , con botones metálicos, cuello alto, bordados o líneas estructuradas.

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La prenda recupera una estética que tuvo mucha presencia en los años 2000 y que ahora vuelve con una lectura más pulida. Puede reemplazar al blazer clásico cuando se busca un look más fuerte.

Vogue destacó el regreso de la chaqueta militar como una prenda asociada al estilo dosmilero, reactivada por figuras como Dua Lipa y por pasarelas de primavera 2026.

Town & Country también marcó a las chaquetas de inspiración militar como una de las piezas fuertes del año, con detalles como cuello alto, herrajes, cortes cropped y telas más lujosas.

Una chaqueta militar vintage que volverá a estar de moda en invierno 2026 (3)

La diferencia con versiones anteriores es que ya no se usa solo con jeans rotos o looks festivaleros. En 2026 aparece combinada con pantalones sastreros, vestidos, botas y prendas básicas.

Cómo es la versión que más se va a ver

La más buscada será la chaqueta militar corta, con silueta estructurada, botones visibles y detalles decorativos. Puede ser negra, roja, azul oscuro, verde oliva o cruda.

Los modelos con inspiración napoleónica suman bordados, pasamanería o líneas doradas. Son más llamativos, pero funcionan si el resto del look se mantiene simple.

Una chaqueta militar vintage que volverá a estar de moda en invierno 2026 (1)

Para el invierno argentino, la versión más fácil de usar es en paño, lana, gabardina gruesa o cuero sintético, siempre con buena estructura en hombros.

Con qué combinarla sin parecer disfrazada

La clave es equilibrar. Si la chaqueta tiene muchos botones o bordados, conviene usarla con jean recto, pantalón negro, remera básica o camisa blanca.

También puede funcionar con pollera midi, botas de caña media o mocasines. El contraste entre una prenda fuerte y piezas simples hace que se vea moderna.

El error común es sumar demasiadas referencias militares al mismo tiempo. Si hay chaqueta estructurada, no hace falta agregar borcegos pesados, gorra, verde camuflado y accesorios grandes.