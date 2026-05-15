Ya fueron los sweaters lisos: el estampado retro que dominará el invierno 2026

La moda del invierno 2026 marca un cambio fuerte en los tejidos clásicos . Los sweaters lisos y minimalistas empiezan a perder protagonismo frente a una nueva tendencia que recupera el espíritu vintage: los estampados geométricos retro. Inspirados en diseños de los años 70 y 90, estos tejidos llegan para transformar la ropa de la temporada con más color, textura y personalidad.

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Firmas internacionales y especialistas en estilo coinciden en que el regreso de los patrones llamativos responde a una búsqueda de identidad dentro de la moda actual. El objetivo ya no es pasar desapercibido, sino construir looks con carácter propio.

Rombos, figuras abstractas, líneas curvas y combinaciones de colores intensos vuelven a ocupar un lugar central en los sweaters del invierno . Este estilo recupera la estética retro, pero adaptada a cortes más modernos y relajados.

La clave está en el equilibrio: prendas visualmente fuertes combinadas con básicos neutros para evitar excesos.

Además, los tejidos gruesos y las texturas artesanales potencian el efecto vintage que domina las nuevas colecciones.

Por qué los sweaters lisos pierden terreno

Durante años, la moda apostó por prendas simples y monocromáticas. Sin embargo, el invierno 2026 propone una ruptura con esa estética minimalista.

Según analistas de tendencias, el auge de los estampados responde a la necesidad de diferenciarse en un contexto donde muchas prendas terminaban luciendo iguales.

Los sweaters retro aportan identidad visual y convierten una pieza básica en el centro del outfit.

Cómo combinar esta tendencia

Los expertos en moda recomiendan usar estos sweaters con jeans rectos, pantalones sastreros o prendas lisas que permitan equilibrar el look.

Otra característica importante es que funcionan tanto en estilos urbanos como en propuestas más elegantes, dependiendo de los accesorios y colores elegidos.

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Una moda que mezcla nostalgia y modernidad

El éxito de esta tendencia demuestra que la inspiración vintage sigue teniendo fuerza dentro de la industria. Pero esta vez no se trata de copiar el pasado, sino de reinterpretarlo.

El invierno 2026 confirma que la ropa vuelve a apostar por diseños expresivos, donde el estampado deja de ser un detalle para convertirse en protagonista.