El sweater noventoso que vuelve con fuerza y será tendencia en invierno 2026

El sweater oversized de inspiración noventosa regresa este invierno 2026 y se convierte en la prenda clave de los looks relajados y elegantes.

La moda vuelve a mirar hacia los años noventa y recupera una de sus prendas más emblemáticas: el sweater oversized. Amplio, cómodo y de apariencia relajada, este diseño regresa con fuerza durante el invierno 2026 como respuesta a una necesidad cada vez más presente dentro del vestir cotidiano: combinar estilo y confort sin esfuerzo.

image Lejos de las versiones ajustadas y minimalistas que dominaron temporadas anteriores, la nueva propuesta apuesta por siluetas amplias, hombros caídos y tejidos gruesos. El objetivo ya no es marcar la figura, sino construir looks más naturales, funcionales y con cierta estética despreocupada que vuelve a ganar protagonismo dentro de las principales tendencias.

El regreso de esta prenda también está ligado a la influencia del estilo vintage y a la nostalgia noventosa que sigue marcando el ritmo de la moda actual. Series, celebridades y redes sociales impulsan nuevamente piezas que remiten a esa década, aunque reinterpretadas desde una mirada más sofisticada y contemporánea.

Cómo se usa el sweater estrella del invierno El nuevo sweater oversized se adapta a múltiples combinaciones. Puede llevarse con pantalones de sastrería relajada para lograr un look elegante, pero también con denim amplio o faldas largas para una imagen más urbana. La clave está en jugar con proporciones equilibradas y apostar por prendas simples que permitan que el tejido gane protagonismo.

En cuanto a colores, predominan los tonos sobrios y profundos. Gris oscuro, bordó, azul petróleo y verde oliva aparecen como los favoritos de la temporada. También cobran importancia las texturas artesanales y los tejidos con apariencia vintage, reforzando la sensación de abrigo y autenticidad dentro de la ropa de invierno.

image Otra de las razones detrás de su regreso es la versatilidad. El sweater amplio funciona tanto para looks casuales como para propuestas más sofisticadas, dependiendo de los accesorios y las capas elegidas. Esa capacidad de adaptarse a distintos estilos explica por qué vuelve a posicionarse como una pieza central del guardarropa. Así, el invierno 2026 confirma que algunas prendas nunca desaparecen por completo. El sweater noventoso regresa renovado, más elegante y funcional, demostrando que la comodidad sigue siendo uno de los mayores deseos dentro de la moda contemporánea.