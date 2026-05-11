11 de mayo de 2026 - 11:44

El sweater noventoso que vuelve con fuerza y será tendencia en invierno 2026

El sweater oversized de inspiración noventosa regresa este invierno 2026 y se convierte en la prenda clave de los looks relajados y elegantes.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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Lejos de las versiones ajustadas y minimalistas que dominaron temporadas anteriores, la nueva propuesta apuesta por siluetas amplias, hombros caídos y tejidos gruesos. El objetivo ya no es marcar la figura, sino construir looks más naturales, funcionales y con cierta estética despreocupada que vuelve a ganar protagonismo dentro de las principales tendencias.

El regreso de esta prenda también está ligado a la influencia del estilo vintage y a la nostalgia noventosa que sigue marcando el ritmo de la moda actual. Series, celebridades y redes sociales impulsan nuevamente piezas que remiten a esa década, aunque reinterpretadas desde una mirada más sofisticada y contemporánea.

Cómo se usa el sweater estrella del invierno

El nuevo sweater oversized se adapta a múltiples combinaciones. Puede llevarse con pantalones de sastrería relajada para lograr un look elegante, pero también con denim amplio o faldas largas para una imagen más urbana. La clave está en jugar con proporciones equilibradas y apostar por prendas simples que permitan que el tejido gane protagonismo.

En cuanto a colores, predominan los tonos sobrios y profundos. Gris oscuro, bordó, azul petróleo y verde oliva aparecen como los favoritos de la temporada. También cobran importancia las texturas artesanales y los tejidos con apariencia vintage, reforzando la sensación de abrigo y autenticidad dentro de la ropa de invierno.

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Otra de las razones detrás de su regreso es la versatilidad. El sweater amplio funciona tanto para looks casuales como para propuestas más sofisticadas, dependiendo de los accesorios y las capas elegidas. Esa capacidad de adaptarse a distintos estilos explica por qué vuelve a posicionarse como una pieza central del guardarropa.

Así, el invierno 2026 confirma que algunas prendas nunca desaparecen por completo. El sweater noventoso regresa renovado, más elegante y funcional, demostrando que la comodidad sigue siendo uno de los mayores deseos dentro de la moda contemporánea.

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