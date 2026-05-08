8 de mayo de 2026 - 12:00

Ya fueron los tonos beige: el color intenso que será tendencia elegante este invierno 2026

El bordó profundo se convierte en el color estrella del invierno 2026 y desplaza a los clásicos tonos beige del guardarropa elegante.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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La necesidad de renovar las siluetas clásicas impulsa una búsqueda estética más expresiva. En ese contexto, el bordó profundo aparece como el nuevo favorito de las principales colecciones internacionales. Elegante, sobrio y con personalidad, este tono logra aportar impacto visual sin perder refinamiento, algo que las nuevas tendencias valoran especialmente esta temporada.

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El regreso de los colores intensos también responde a una moda más emocional. Después de años dominados por paletas apagadas y minimalistas, las propuestas actuales buscan transmitir carácter y presencia. El bordó se adapta perfectamente a esa idea porque mantiene cierta sofisticación clásica, pero introduce una energía diferente dentro de los looks de invierno.

El bordó se convierte en el nuevo básico elegante de la moda

La gran ventaja del bordó es su versatilidad. Puede funcionar como protagonista absoluto en tapados largos, trajes de sastrería o vestidos tejidos, pero también integrarse en pequeños detalles como botas, bufandas o bolsos. Además, combina fácilmente con negro, gris, azul oscuro y hasta tonos manteca, generando estilismos equilibrados y modernos.

Otra de las claves de su éxito está en las texturas. Este color gana profundidad en materiales como cuero, lana, terciopelo y paño grueso, tejidos centrales dentro de la ropa de temporada. Así, cada prenda adquiere una presencia más elegante y sofisticada sin necesidad de recurrir a diseños excesivos o recargados.

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El invierno 2026 confirma que la moda empieza a dejar atrás la neutralidad extrema. Los tonos beige no desaparecen por completo, pero ya no ocupan el centro de la escena. En su lugar, el bordó profundo redefine la elegancia contemporánea y demuestra que el color también puede convertirse en un símbolo de sofisticación silenciosa.

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