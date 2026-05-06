6 de mayo de 2026 - 08:00

El futuro se viste de ayer: desenterrando el "Nuevo Vintage" para este invierno 2026

La moda del invierno 2026 apuesta por el “Nuevo Vintage”, una tendencia que mezcla pasado y presente con identidad propia.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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Lejos de la nostalgia superficial, esta tendencia propone construir estilo a partir de prendas con historia, cortes clásicos y materiales duraderos. El objetivo no es parecer de otra época, sino integrar lo mejor de ella en looks actuales.

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El “Nuevo Vintage”: identidad por sobre tendencia

El corazón de esta propuesta está en la autenticidad. En lugar de seguir reglas estrictas, el “Nuevo Vintage” invita a mezclar prendas modernas con piezas que evocan otras décadas.

Un tapado estructurado puede combinarse con jeans relajados, mientras que un suéter tejido suma textura a outfits minimalistas. En esta lógica, la moda se vuelve más personal y menos uniforme.

La clave está en el equilibrio: lo antiguo no domina, acompaña.

Esta tendencia se construye desde los detalles. Los tonos predominantes son sobrios: tierras, grises, verdes profundos y colores apagados que refuerzan la estética del invierno.

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Las texturas cobran protagonismo: lana gruesa, cuero con desgaste natural y algodón pesado. En cuanto a las siluetas, se busca un balance entre estructura y comodidad, alejándose de extremos.

Nada parece forzado, y eso es justamente lo que define esta corriente.

El valor de lo que ya existe

En un contexto saturado de consumo, el “Nuevo Vintage” propone otra mirada sobre la ropa. No se trata de comprar más, sino de reutilizar mejor.

Revisar el placard, recuperar prendas olvidadas y darles un nuevo uso es parte esencial de esta tendencia. Así, la moda deja de ser descartable y se convierte en una forma de expresión más consciente.

El lujo de lo auténtico

Las imperfecciones dejan de ocultarse y pasan a ser protagonistas. Costuras visibles, telas con historia y piezas únicas refuerzan la identidad de cada look.

Este invierno 2026 confirma que el verdadero estilo no está en lo nuevo, sino en cómo se interpreta lo existente.

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