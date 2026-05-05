Las botas con corderito de los años 2000 volvieron a ocupar un lugar fuerte en los looks de calle. Ya no aparecen solo como calzado cómodo de entrecasa : en 2026 se combinan con jeans baggy , camisas amplias y corbatas finas. El regreso funciona porque mezcla dos mundos que antes parecían opuestos.

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Por un lado, la bota mullida, cálida y relajada. Por el otro, prendas más estructuradas, como camisas masculinas, corbatas y abrigos largos.

British Vogue señaló que las Ugg y sus versiones con interior de corderito siguen vigentes en 2026 , especialmente cuando bajan las temperaturas. Vogue México, en tanto, marcó el regreso de botines de estética dosmilera combinados con jeans.

La moda de 2026 no está recuperando los 2000 de forma literal. Lo que vuelve es la idea de comodidad visible : prendas que no disimulan su volumen, su textura ni su carácter práctico.

Estas botas tienen algo que otros zapatos no logran tan fácil: se reconocen al instante. El borde con corderito, la caña blanda y la suela gruesa generan una silueta que remite a una época muy concreta.

Las botas con corderito de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans baggy y camisas con corbata (2)

La diferencia está en cómo se usan ahora. En lugar de leggings ajustadas y buzos cortos, aparecen con denim amplio, camisas rectas, tapados largos y accesorios más pulidos. El resultado es menos adolescente y más urbano.

Jeans baggy: la clave para que no parezcan viejas

El jean baggy es el aliado que más actualiza estas botas. Al tener volumen en la pierna, equilibra la forma ancha del calzado y evita que el look quede desproporcionado en la parte inferior.

Si el jean es muy chupín, la bota queda demasiado protagonista y aparece una lectura más literal de los 2000. Con baggy, en cambio, se arma una silueta más relajada y contemporánea.

Las botas con corderito de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans baggy y camisas con corbata (3)

El truco está en el largo. Un jean apenas apoyado sobre la bota funciona mejor que uno excesivamente largo. Si tapa todo el calzado, se pierde justamente el detalle que vuelve interesante al look.

Camisas con corbata: el contraste que las moderniza

La camisa con corbata suma una capa inesperada. Frente a una bota asociada al descanso y la comodidad, la corbata introduce una señal de sastrería, colegio privado o estética de oficina intervenida.

Ese choque es lo que vuelve actual la combinación. Una camisa blanca oversized, una corbata negra fina y un jean baggy pueden transformar unas botas con corderito en una pieza deliberada, no improvisada.

También funciona con camisas celestes, rayadas o de denim. La clave es evitar que todo el look sea demasiado blando: si la bota ya aporta textura, la parte superior necesita algo de estructura.

El error que puede arruinar el look

El riesgo principal es combinar demasiados códigos de nostalgia al mismo tiempo. Botas con corderito, campera corta, cartera mini, jean tiro bajo y buzo con cierre pueden hacer que el outfit parezca disfraz.

Para actualizarlo, conviene elegir solo una referencia fuerte de los 2000 y rodearla de prendas actuales. Un tapado recto, una camisa impecable o un jean oscuro ayudan a equilibrar el costado nostálgico.