Muchas personas cometen errores que pueden dañar sus lentes: el truco para no dañar los cristales

Limpiar mal los anteojos no solo empaña la vista, sino que puede destruir los costosos tratamientos antirreflejo y polarizados de forma irreversible. Muchas personas recurren a productos químicos caros o servilletas de papel que terminan rayando el cristal. La solución real está en un elemento básico que todos tienen en la cocina.

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La acumulación de huellas dactilares, maquillaje y gotas de lluvia es un desafío constante para quienes usan anteojos. Ignorar esta suciedad o intentar quitarla en seco provoca rayones que afectan directamente la función visual y la calidad del cristal. Aunque las toallitas descartables son populares por su comodidad, los especialistas advierten que suelen limpiar peor de lo esperado y generan basura innecesaria.

Existe una solución mucho más efectiva y sustentable que los limpiadores comerciales. La clave reside en combinar agua tibia con una gota de detergente suave y un paño que no suelte pelusa. Este método funciona perfectamente tanto para lentes convencionales como para anteojos de sol, incluso aquellos que tienen tratamientos específicos como cristales polarizados diseñados para reducir el resplandor.

El proceso se inicia enjuagando los cristales bajo un chorro de agua tibia. Evitar temperaturas elevadas es fundamental, ya que el calor excesivo daña los revestimientos químicos de la lente. Se aplica una pequeña gota de detergente neutro en los vidrios, el marco y las almohadillas nasales, frotando con suavidad para eliminar los residuos grasos acumulados.

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Cómo secar los anteojos sin rayar el cristal

Una vez eliminada la suciedad, se realiza un enjuague final profundo para retirar cualquier resto de jabón. El secado es la parte más crítica para evitar marcas. Se utiliza un paño de algodón limpio para presionar suavemente sobre la superficie. Usar toallas de papel o la ropa propia suele arrastrar partículas que actúan como lija sobre el material.

Este método casero resulta igual de útil para las almohadillas nasales y los marcos, donde se acumula la mayor cantidad de aceites naturales de la piel. Mantener esta rutina de lavado no solo garantiza una visión clara, sino que prolonga la vida útil de las monturas. El resultado es un cristal impecable mediante un proceso que cuida tanto el bolsillo del usuario como el medio ambiente.