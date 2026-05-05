Vuelve la alerta amarilla por viento Zonda: las zonas afectadas.

El inicio de semana continúa con condiciones agradables, pero se le suma alerta amarilla por Zonda. Mañana habrá un fuerte salto en la temperatura máxima.

El inicio de la semana continúa con condiciones agradables, pero el viento Zonda volverá a ser protagonista durante la jornada de este martes en Mendoza.

Contingencias climáticas anticipó un día algo nublado con un ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En precordillera habrá Zonda mientras que en cordillera se esperan precipitaciones. La máxima será de 24°C, mientras que la mínima que se situó en los 10 °C durante las primeras horas de la mañana.

mapa_alertas El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por Zonda El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno afectará principalmente el departamento de Malargüe y zonas de precordillera Norte y Sur.