5 de mayo de 2026 - 09:34

Vuelve la alerta amarilla por viento Zonda: las zonas afectadas

El inicio de semana continúa con condiciones agradables, pero se le suma alerta amarilla por Zonda. Mañana habrá un fuerte salto en la temperatura máxima.

Vuelve la alerta amarilla por viento Zonda: las zonas afectadas.

Vuelve la alerta amarilla por viento Zonda: las zonas afectadas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El inicio de la semana continúa con condiciones agradables, pero el viento Zonda volverá a ser protagonista durante la jornada de este martes en Mendoza.

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Contingencias climáticas anticipó un día algo nublado con un ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En precordillera habrá Zonda mientras que en cordillera se esperan precipitaciones. La máxima será de 24°C, mientras que la mínima que se situó en los 10 °C durante las primeras horas de la mañana.

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El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno afectará principalmente el departamento de Malargüe y zonas de precordillera Norte y Sur.

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Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza.

El pronóstico para el miércoles: zonda en el llano

Para el codito de la semana, el pronóstico anticipa nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en el llano y precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera. La máxima llegará a los 29°C, mientras que la mínima será de 12°C.

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