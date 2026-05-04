Anunciaron suspensión de clases por viento Zonda para el turno tarde: qué zona afecta

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno tarde de este lunes en Uspallata. En tanto, en el resto de la provincia las actividades escolares se desarrollan con normalidad.

Suspendieron las clases en Uspallata por el viento Zonda

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno tarde de este lunes en Uspallata, debido a las ráfagas de viento Zonda pronosticadas en la zona.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, en línea con las recomendaciones de Defensa Civil. En tanto, en el resto de la provincia las actividades escolares se desarrollan con normalidad.