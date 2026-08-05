5 de agosto de 2026 - 20:44

Alerta por Zonda en Mendoza y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos del sector oeste que afectará a toda la provincia. Se mantiene la posibilidad de viento Zonda en el llano.

Alerta por viento Zonda y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Alerta por viento Zonda y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este jueves en Mendoza

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Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves 6 de agosto, se espera una jornada con poco cambio de la temperatura en Mendoza y cielo algo nublado. Además, se pronostica viento Zonda en la zona de precordillera y sectores del llano, mientras que en la cordillera se esperan nevadas. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 9°C.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos en toda la provincia. "La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. En el resto del área no cordillerana bajo alerta, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", expresó el comunicado de Contingencias Climáticas.

Pronóstico del SMN para Mendoza para el 05-08-2026

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Además, se emitió un alerta naranja por intensas nevadas en alta montaña. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", informó el SMN.

Alerta de Defensa Civil por vientos del sector oeste

Alerta de Defensa Civil por vientos del sector oeste

El tiempo para el viernes y el sábado

El viernes 7 de agosto se espera un cielo con poca nubosidad, descenso de la temperatura y vientos del sudeste. Se pronostican Heladas parciales y nevadas débiles en cordillera. La máxima será de 16°C y la mínima de 5°C.

El sábado 8 de agosto, se pronostica un cielo algo nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Persisten las heladas parciales y nevadas débiles en cordillera. La máxima será de 13°C y la mínima de 3°C.

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