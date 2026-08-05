5 de agosto de 2026 - 13:01

Del dicho al hecho: estudiantes de Educación Superior podrán convertir sus proyectos en negocios reales

Mendoza lanzó “Lab Superior”, una iniciativa de mentoría profesional para transformar ideas de carreras creativas y gastronómicas en productos comerciales.

Industrias creativas: el nuevo programa para que estudiantes de Institutos Superiores de Mendoza impulsen sus proyectos creativos. Imagen creada con IA

Industrias creativas: el nuevo programa para que estudiantes de Institutos Superiores de Mendoza impulsen sus proyectos creativos. Imagen creada con IA

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Quienes tengan proyectos vinculados a industrias creativas y sean estudiantes de institutos de Mendoza tendrán ahora un nuevo apoyo para desarrollarlos.

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La provincia presentó oficialmente Lab Superior, una nueva iniciativa provincial destinada a identificar, acompañar y potenciar emprendimientos desarrollados por la comunidad educativa de los Institutos de Educación Superior (IES).

La propuesta busca crear un puente directo entre el recorrido académico y el mercado laboral real y apunta a quienes tengan proyectos vinculados a industrias creativas.

Apoyo a las industrias creativas

La presentación estuvo a cargo de la directora de Educación Superior del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Mariela Ramos, y del director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara.

El programa surge a partir de una experiencia piloto impulsada por una profesora en el Instituto 9-080 Manuel Belgrano, la cual, tras su éxito, se tomó para expandirla a toda la provincia de Mendoza.

Según detallaron los funcionarios, el público objetivo contempla de manera exclusiva a estudiantes de cualquier año de cursado de los Institutos de Educación Superior y egresados noveles que no superen los 3 años de graduados.

Industrias creativas: el nuevo programa para que estudiantes de Institutos Superiores de Mendoza impulsen sus proyectos creativos.&nbsp;

Industrias creativas: el nuevo programa para que estudiantes de Institutos Superiores de Mendoza impulsen sus proyectos creativos.

En cuanto a la oferta académica participante, Ramos aclaró que abarca a todas aquellas carreras que cuenten con un producto o servicio vinculado a la economía creativa. Entre ellas se destacan Diseño, Diseño de Indumentaria, Diseño Multimedial, Gastronomía, Enología, y los Profesorados de Música, Teatro y Artes Visuales, entre otras. "Anímense a pensarlo y presentarse", convocó la funcionaria.

De qué se trata el nuevo programa

El objetivo central es que tanto alumnos como egresados con proyectos avanzados alcancen una mejor condición profesional para vender sus productos, logrando así mayores resultados comerciales.

El programa ofrecerá un proceso articulado de evaluación, diagnóstico y seguimiento mediante mentorías profesionales.

“La educación potencia la cultura y la cultura impulsa el desarrollo económico en forma simultánea”, resaltó Ladrón de Guevara. El rol docente resulta fundamental dentro de los institutos, ya que los profesores conocen en el día a día qué iniciativas cuentan con potencial para postularse.

El funcionario detalló que en una primera etapa se seleccionarán entre 40 y 50 proyectos. La dinámica de trabajo contempla distintas instancias. Un primer encuentro será la primera parada del programa y se concretará en el marco de Comecoco, el 7° encuentro de industrias creativas de la provincia. Allí se realizará el inicio formal de las mentorías.

Luego el trayecto concluirá con la generación de espacios directos de comercialización. Uno de ellos será el Mercado Cultural, programa de la Subsecretaría de Cultura que se desarrolla durante la época veraniega.

Cómo inscribirse en el nuevo programa

Las personas interesadas en participar tienen tiempo de postularse hasta el 20 de agosto.

Para realizar la inscripción, la guía de condiciones, los requisitos puntuales y los canales de comunicación ya se encuentran disponibles en la página web oficial del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Asimismo, se pueden realizar consultas directamente en las sedes de cada Instituto de Educación Superior.

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