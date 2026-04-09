Mendoza: la temporada cultural de verano consiguió celebrar 3,8 eventos por noche entre diciembre y marzo

El subsecretario de Cultura Diego Gareca, el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, y el equipo técnico que llevó adelante la investigación presentaron el informe final sobre el impacto económico de la temporada cultural de verano 2025/26.

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Con una agenda sin precedentes, que alcanzó 160 eventos y 453 noches culturales , Mendoza registró un promedio de 3,8 eventos por noche entre diciembre y marzo, consolidándose como uno de los polos culturales más activos del país. La afluencia de público superó las 2.040.000 personas, lo que equivale a llenar 102 veces el Teatro Griego Frank Romero Day.

El estudio revela que las festividades centradas en la identidad vendimial inyectaron $120.004.512.265 en la economía provincial.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó la relevancia de este relevamiento para la planificación estratégica: “Contar con datos precisos que analicen la situación cultural es fundamental para dotar de transparencia a la gestión y realizar una devolución concreta a los ciudadanos sobre el destino de los recursos. Estos indicadores no solo validan el esfuerzo de artistas y productores, sino que nos permiten dimensionar la oferta cultural en cada departamento para seguir mejorándola y garantizar que los beneficios lleguen a cada rincón de la provincia”.

Por su parte, el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, subrayó la eficiencia del modelo mendocino: “El informe destaca un retorno económico extraordinario: por cada peso invertido por el sector público y privado en el desarrollo de estas actividades, se generaron 5 pesos que retornaron directamente a la economía de los mendocinos. Este indicador demuestra que la cultura es una inversión productiva que dinamiza sectores clave como la gastronomía, el turismo y el trabajo de nuestros emprendedores y artistas”.

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Datos clave del informe 2025/26

• Impacto total: $120.004.512.265.

• Empleo generado: 35.536 puestos de trabajo temporales (41% directos y 59% indirectos).

• Sectores líderes: el turismo (40,45%) y la gastronomía (31,15%) fueron los rubros de mayor incidencia.

• Turismo: se registraron 107.250 turistas atraídos específicamente por la oferta cultural.

• Participación regional: el Área Metropolitana lideró el impacto con un 28%, seguida por los eventos provinciales (26%) y las regiones Este y Sur (14% cada una).

El informe concluye que la temporada no solo reforzó la identidad cultural mendocina, sino que funcionó como un motor económico vital, donde el volumen de ventas y la rotación de productos de emprendedores locales fueron priorizados, manteniendo precios competitivos respecto al año anterior.

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Impacto federal

El informe destaca que la actividad cultural no se centralizó, sino que se distribuyó de manera federal. A continuación, el detalle por región:

• Área Metropolitana (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú): fue la zona con mayor actividad, concentrando 88 eventos y 302 noches culturales. Generó el 28% del impacto económico total, con un indicador de retorno de 5,7; es decir, por cada peso invertido, la región recuperó casi seis.

• Región Este (San Martín, Rivadavia y Junín): se posicionó como la zona con el mejor indicador de impacto económico (6,3), demostrando una alta eficiencia entre inversión y consumo local. Aportó el 14% del impacto total provincial.

• Región Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe): con 18 eventos y 44 noches, igualó a la zona Este en su aporte al impacto total (14%). Se destacó por su capacidad de atracción turística, con 18.898 visitantes.

• Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos): registró una fuerte impronta turística con 16.678 visitantes. Aportó el 8% del impacto económico global, con un retorno de 3,9 pesos por cada peso invertido.

• Región Noreste (Lavalle, Santa Rosa y La Paz): aportó el 11% del impacto económico total. Registró un promedio de 21 vendedores ambulantes por evento, evidenciando una dinámica social y económica muy activa.

• Eventos provinciales y nacionales: las grandes celebraciones (Acto Central, Vía Blanca, Carrusel, entre otros) aportaron el 26% del impacto económico y atrajeron a 41.593 turistas, consolidando la marca Mendoza a nivel internacional.