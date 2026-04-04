Cultura y Semana Santa en Mendoza: teatro, arte, música y paisaje

Esta Semana Santa y finde largo, que comenzó el jueves y se extiende hasta mañana, está plagado de espectáculos, posibles actividades y paseos para aprovechar a fondo el tiempo libre. Música , teatro , artes visuales se combinan en diversas propuestas que no pueden pasar de largo para los amantes de las actividades artísticas.

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En lo que a la música se refiere, las dos jornadas finales del XXVI Festival Música Clásica por los Caminos del Vino son las protagonistas del fin de semana.

Luego de más de 60 conciertos distribuidos en distintos puntos de la provincia —con extensión hacia San Juan, San Luis y Chile— el festival convirtió a Mendoza en un escenario donde la música clásica dialogó con el paisaje y el vino.

Ese gran despliegue musical se refrendará en las jornadas de hoy y de mañana:

A las 12.30 hs en Turismo Grand Estate (Juan José Castelli 1331, San Rafael) se presentará el Cuarteto Abutcov, con obras de Bach, Händel, Mozart y un arreglo para cuarteto de cuerdas de Zamba azul, de Tito Francia.

A la misma hora pero en el Laberinto de Borges (Casona finca Los Álamos, Calle Bombal S/N, Cuadro Nacional, San Rafael) se presentará Jorge Troyano con varias obras inéditas de Tito Francia.

A las 16 hs en El Baquiano (Ruta 24 S/N, Villa Tulumaya, Lavalle) se presentará el dúo Soto-Indovino con obras de Maurice Ravel y Astor Piazzolla, entre otros.

También a las 16 pero en Penedo Borges (Ruta 7 Km 8 Alto Agrelo, Lujan de Cuyo), Clarinotes interpretará obras de Albinoni, Mozart, Grundman, Bach y Piazzolla.

Mientras que a las 17 hs, Zeffiro Vientos Antiguos ofrecerá obras de Georg Telemann y de otros músicos barrocos.

A las 18 hs, Celli D’Arte hará obras de Boccherini, Barriere y Offenbach en Iúdica Vinos

(Lamadrid Sur S/N San Roque, Maipú).

Hoy habrá recitales de Música Clásica también en Godoy Cruz, Rivadavia, San Carlos, San Rafael y Santa Rosa. Y en la ciudad de Mendoza se presentarán, a las 19.30 en el Park Hyatt, Antü cuarteto de cuerdas, con obras de Manuel De Falla, Dvorak y Piazzolla, y en la Sala Elina Alba, de Gutiérrez y España, a la 20.30, actuará el Trío Mousiké Maryllack – Rodríguez, Dos pianistas.

Mientras que mañana, domingo 5 de abril, será el cierre del Ciclo, también con numerosas presentaciones a lo largo y ancho de la provincia, entre las que se destacan:

A las 15 hs, Vocal 1500 con obras de Claudio Monteverdi en Capilla de Reserva Natural Villavicencio (Ruta Provincial 52, Km 51, Las Heras)

A las 19 hs, el Dúo Di Marco- Facó, Benoit Rameau – Claudio Santoro, Trío Agitato harán en el Teatro Independencia (Chile 1184 y Espejo, de Ciudad) obras de Debussy, Alberto Ginastera, Tito Francia y otros.

En el ECA Eliana Molinelli (9 de julio y Gutiérrez), a las 20 hs, se presentará Laura Mendoza con obras de Bach, Smadbeck y Rosauro.

Como se puede ver en varias de las propuestas musicales, este año el festival rindió homenaje a Tito Francia, en el centenario de su nacimiento.

Pero la agenda musical no se agota en la música clásica. Para quienes prefieren otro tipo de intensidad sonora, el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) presentará, a las 21.30 hs, un homenaje a Roxette a cargo de Roxband.

El espectáculo recorre los grandes éxitos del dúo sueco, aunque sin apelar a una reproducción nostálgica sino a una relectura que juega con los arreglos, los climas y la puesta en escena.

Si la opción es el teatro

Uno de los ejes más potentes de esta agenda se despliega en los escenarios teatrales.

Este sábado por la noche, en el Teatro Quintanilla, a las 21.30, el actor Guillermo Troncoso presenta El inglés, la obra de Juan Carlos Gené que revisita las Invasiones Inglesas de 1806 desde una perspectiva profundamente teatral. No se trata de una reconstrucción histórica en sentido clásico. Durante una hora, Troncoso encarna múltiples voces y figuras, haciendo del escenario un espacio de condensación donde la historia se vuelve experiencia sensorial. La palabra se corporiza, la percusión irrumpe como latido y la música acompaña ese tránsito entre épocas. La propuesta, lejos de la solemnidad, se mueve en una zona más visceral, donde el pasado interpela directamente al presente.

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La elección de esta obra no es menor: con ella, Troncoso celebra 40 años de trayectoria. Y en ese gesto hay algo más que una efeméride personal. Hay una especie de círculo que se cierra y se reabre al mismo tiempo. Porque El inglés fue, en sus comienzos, una obra decisiva para su formación. Hoy, décadas después, vuelve a ella desde otro lugar, con la experiencia acumulada como herramienta y como lente.

En paralelo, también hoy a la noche, a las 21.30, el Teatro Independencia ofrece otra mirada sobre la historia, pero desde un ángulo diferente. Yo, Encarnación Ezcurra, escrita por Cristina Escofet e interpretada por Lorena Vega, se sumerge en la figura de una de las mujeres más enigmáticas y, a la vez, más relegadas por el relato oficial argentino.

Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas, aparece aquí no como un personaje secundario sino como una protagonista política de enorme intensidad. La obra la sitúa en los últimos momentos de su vida, en una especie de repliegue íntimo donde el pasado —el amor, el poder, la militancia— regresa con fuerza.

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La propuesta, con música en vivo de raíz folclórica, construye un clima donde lo personal y lo político se entrelazan. La figura de Ezcurra emerge entonces como una presencia incómoda, potente, capaz de desarmar las simplificaciones históricas. En tiempos donde las revisiones del pasado cobran nueva relevancia, la obra se inscribe en esa conversación.

Por su parte, a las 20 hs y en la Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad), se presentará Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido, obra escrita y dirigida por Diego Quiroga y protagonizada por Darío Martínez, combina elementos del policial con la comedia y la reflexión sobre el proceso creativo. Un escritor atrapado en su propia historia, un detective sin respuestas y un misterio que parece no querer resolverse propone un viaje inquietante y lúdico por los pliegues de la mente creativa. A través de un unipersonal dinámico, la línea entre realidad y ficción se desdibuja hasta volverse irreconocible.

El teatro mendocino suma, además, una cuarta opción, que se mueve en un registro distinto pero igualmente intenso. En el Teatro Tajamar, a las 21.30, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, ofrece una experiencia más cercana a la emoción clásica, a esa dramaturgia que trabaja sobre los afectos, la ilusión y la necesidad de creer.

La puesta, dirigida por Carolina Martínez, ha tenido una respuesta notable del público, con funciones a sala llena y ovaciones sostenidas. La historia —que gira en torno a una mentira piadosa sostenida por amor— se convierte en un dispositivo para pensar el valor de la esperanza en contextos adversos.

Artes visuales: el paisaje como memoria

El recorrido cultural de Semana Santa en Mendoza se completa con propuestas que invitan a una experiencia más contemplativa, pero no por eso menos profunda.

En Las Heras, el espacio ArteH – Hipercerámico, a las 19 hs inaugura la muestra Campo Abierto, de los artistas Nani Cabrera y dAN, con curaduría de Daniel Rueda. La propuesta se inscribe en una línea contemporánea donde la materialidad y la exploración estética se vuelven centrales. En ese sentido, la muestra se presenta como una invitación a explorar nuevas formas de representación.

Por su parte, en el Huentala Hotel, también a las 19 hs, el ciclo Art & Wine inaugura Mendoza en paisajes (Retrospectiva), del artista José Eduardo Ianardi. Aquí, el foco vuelve a un tema clásico pero siempre vigente: el paisaje mendocino.

La obra de Ianardi, desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas, trabaja desde una impronta postimpresionista donde la luz, el color y la textura construyen una mirada sensible sobre el territorio. Pero más allá de lo formal, hay en su pintura una voluntad de registro.

Sus cuadros no sólo representan viñedos, casas o escenas rurales. Funcionan también como una memoria visual de prácticas y modos de vida que el avance urbano tiende a borrar. El horno de barro, los gallineros improvisados, las rutinas del campo: todo eso aparece en sus obras como un gesto de preservación.

La muestra, con entrada gratuita, propone entonces una experiencia doble. Por un lado, el disfrute estético. Por otro, una reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo.

Mendoza, Croacia y las Pascuas

Mendoza vuelve a tender un puente entre culturas con “Dobro Vino i Sretan Uskrs”, una celebración que fusiona la tradición croata de Pascua con la identidad vitivinícola local. El evento, que se desarrolla del 31 de marzo al 4 de abril en Palmares, propone una experiencia artística abierta al público, donde doce artistas intervienen en vivo huevos gigantes inspirados en las “Pisanice”, una costumbre ancestral europea.

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El evento ha sido declarado de interés por la Honorable Legislatura de Mendoza y el Concejo Deliberante de la Ciudad, consolidándose como un hito en la agenda cultural de la provincia, y cuenta con el apoyo de importantes instituciones y empresas locales.

Doce artistas locales fueron seleccionados para la “Pisanice” Croata 2026: Mariano Tagliaferro, Sergio Burgos, Candelaria Ferreyra, Cristian Montenegro, Jorge Ortiz Arias, Ángeles Díaz y Andrés Casciani. También participarán de la Pisanice el colectivo de artistas “Las Ilustradas” formado por Ximena Coll y Belen Oviedo; el colectivo “Bordalesa” de Manuel Sosa Bustos y Claudia Roguelia Pérez Inap. Las artistas Yamila Slaibe, Natalia Signorelli, Sandra Persia y Claudia Funes.

La propuesta combina arte, vino nuevo, música y gastronomía, convirtiéndose en un punto de encuentro para mendocinos y turistas. Además, suma un costado solidario, ya que los aportes vinculados a las obras serán destinados al Hospital Humberto Notti.

Con entrada libre y gratuita, el evento culminará hoy en Palmares Mall con la premiación de las mejores intervenciones y una exhibición posterior de las piezas, consolidándose como una de las citas culturales más originales del calendario local.