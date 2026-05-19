Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: continúa internado en terapia intensiva tras complicaciones

El periodista y conductor Chiche Gelblung permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei desde hace una semana, luego de haber sufrido nuevas complicaciones de salud vinculadas a un cuadro cardiovascular. El comunicador, de 82 años, continúa bajo observación médica tras la colocación de dos stents cardíacos realizada semanas atrás por una trombosis en el tobillo.

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Según trascendió en las últimas horas, el conductor pasó la noche con dolores, aunque permanece estable, consciente y con capacidad de comunicación. Además del cuadro cardíaco, Gelblung había sufrido recientemente un accidente doméstico que le dejó una cicatriz cerca del ojo izquierdo, una lesión que inicialmente no generó mayor preocupación.

El estado de salud del periodista mantiene en alerta al ambiente artístico y televisivo. De acuerdo con información difundida por Pablo Montagna, los médicos realizarán una junta clave para evaluar la evolución clínica y determinar cómo continuará el tratamiento, especialmente ante la ausencia temporal de su médico de cabecera en el país.

La internación se produjo luego de una descompensación posterior a la colocación de los stents, intervención que había requerido controles constantes por dolores y problemas circulatorios.

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Los médicos le habían recomendado reposo

Tras la cirugía cardiovascular, los profesionales habían indicado reposo y reducción de actividades. Sin embargo, Gelblung retomó rápidamente sus compromisos laborales habituales, algo que habría complicado su recuperación.

En los últimos años, el periodista atravesó distintos problemas de salud que derivaron en internaciones y seguimientos médicos. A pesar de esos episodios, siempre logró regresar a los medios en poco tiempo y continuar con su actividad profesional.

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El propio Gelblung había hablado sobre su estado de salud

Semanas atrás, el conductor se había referido públicamente al delicado momento que atravesó luego de la colocación de los stents cardíacos. En aquella oportunidad reconoció que el cuadro había sido complejo y que debió someterse a controles médicos permanentes.