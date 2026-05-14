Tensión total en la gala de Gran Hermano: Daniela Celis tuvo un fuerte cruce con Mica Viciconte

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó momentos de máxima tensión incluso antes de conocerse el resultado final. Durante una emisión del stream La Jugada, Mica Viciconte protagonizó un fuerte intercambio con Daniela Celis por la defensa que la ex participante realizaba de Lolo Poggio, quien horas más tarde terminó eliminada del reality de Telefe .

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El debate se produjo en plena discusión sobre la denominada “placa planta” , término utilizado por los seguidores del programa para señalar a jugadores con escasa participación dentro de la casa. Daniela Celis, conocida popularmente como “Pestañela” y muy cercana a Julieta Poggio , sostuvo que Lolo merecía continuar en competencia y respaldó su desempeño en el juego.

La situación cambió rápidamente cuando Viciconte le pidió que explicara concretamente cuál era la estrategia de la participante dentro de la casa. La consulta generó una respuesta filosa de Daniela Celis y elevó la tensión en vivo .

El intercambio que se volvió viral

Durante el debate, Mica Viciconte preguntó directamente cuál era el juego de Lolo Poggio. Ante eso, Daniela Celis respondió con ironía y cuestionó que le pidieran explicaciones después de varias semanas de programa.

El conductor Fede Popgold intentó intervenir para bajar la tensión y recordó que se trataba de un debate televisivo, aunque el intercambio continuó escalando.

Viciconte entonces reaccionó molesta por el tono utilizado por Celis y le exigió nuevamente que argumentara cuál era la estrategia de Lolo Poggio dentro de Gran Hermano. Daniela evitó profundizar la respuesta y el momento terminó con un comentario humorístico de Popgold vinculado a TikTok.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y acumuló miles de reproducciones. Gran parte de los usuarios respaldó la postura de Viciconte y coincidió en que la defensa de Lolo Poggio carecía de argumentos concretos relacionados con el juego.

Daniela Celis de Gran Hermano.

Lolo Poggio quedó eliminada del reality

Horas después del cruce televisivo, Santiago del Moro anunció la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano.

La participante abandonó la competencia luego de un mano a mano frente a Franco Zunino, en una definición marcada por las críticas sobre su escasa participación dentro de la casa.