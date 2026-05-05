Crece la interna de Gran Hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre Yanina Latorre y Furia Scaglione

Las disputas en torno a Gran Hermano volvieron a intensificarse con un nuevo cruce que involucra a Furia Scaglione, Yanina Latorre y Laura Ubfal. La polémica resurgió mientras Scaglione se encuentra en Shanghai, desde donde respondió a declaraciones que reabrieron el debate sobre su salida del reality .

El eje de la discusión se centró en las palabras de Ubfal, quien vinculó la reciente expulsión de Sol Abraham con la salida de Furia en la edición 2022. “ Chicos, se pudrieron de Sol, así de clarísimo . ¿Se acuerdan un día cuando Gran Hermano se hartó de Furia? Bueno, se hartó de Sol. Es la única realidad”, afirmó. La frase generó repercusión inmediata y motivó una respuesta directa de Scaglione, que interpretó el comentario como una confirmación de su versión sobre una decisión interna de la producción.

Desde China, Furia respondió con ironía: “Qué loco que me tengo que enterar en 2026 y de la boca de Laura Ubfal desde China. Gracias por afirmar que me sacó la producción. A veces se les escapan las cosas cuando hablan, así que todo registro queda pactado”. La ex participante sostuvo que su eliminación no fue voluntaria y reforzó su postura frente a lo que considera una narrativa distorsionada.

Laura Ubfal es panelista del Debate y buscan sacarla

El cruce sumó un nuevo capítulo cuando Latorre intervino con críticas directas. Desde su espacio en Radio El Observador 107.9, cuestionó la actitud de Scaglione y relativizó sus declaraciones. “Yo jamás me bajé del tren en el que estaba subida, siempre fui a competir”, citó, para luego señalar que la reacción fue desmedida y compararla con “alguien que actúa como si hubiera ganado la final del mundial”.

Declaraciones polémicas y tensión creciente

Furia elevó el tono al referirse a posibles consecuencias de sus dichos: “Ahora todo lo que se habla loco se recontra cagaron en la gente. ¿Qué se piensan? ¿Que estaba dormida, que no iba a hablar? Ya hablé, no me callo más. ¿Me van a pegar un tiro en la boca?”. Luego agregó: “No, no me lo van a pegar, porque si me pasa algo, ustedes ya saben quién fue”.

Latorre descartó la gravedad de esas afirmaciones y negó cualquier accionar de la producción en su contra. “¿Qué te va a pasar? La producción de Gran Hermano no te va a matar. Es marginal, es fondo de olla, es cringe”, expresó, y cuestionó la relevancia de la exjugadora dentro del formato.

Gran Hermano Web

Los antecedentes con La Tora

El historial reciente de conflictos de Scaglione incluye un enfrentamiento con Lucila Villar, conocido como “La Tora”. Durante su participación en un reality en España, Furia lanzó una acusación que generó fuerte repercusión: “Está pasando lo mismo. Se gar... un montón de productores, como La Tora”. El video se viralizó y alimentó especulaciones en redes.

Furia y La Tora Gran Hermano

Villar respondió desde sus plataformas digitales con una frase que se volvió tendencia: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”. El intercambio trasladó la disputa al plano personal y amplificó el conflicto.