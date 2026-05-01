Brian Sarmiento reaccionó a los polémicos dichos de Catalina Gorostidi sobre él: "Ni idea quién es"

El exfutbolista Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista en la que se refirió a comentarios de Catalina Gorostidi , quien había asegurado que intentaría acercarse a él dentro de la casa de Gran Hermano. La conversación se dio en un ciclo conducido por Lucila Villar, donde el exjugador evitó profundizar sobre el tema.

Sus respuestas generaron repercusión en redes y reactivaron el interés por su paso por el reality . El episodio se suma a una serie de declaraciones que mantienen su nombre en circulación tras su salida del programa.

Durante la entrevista, al ser consultado por los dichos de Gorostidi , Sarmiento respondió con evasivas y aseguró no tener claro a quién se referían. La conductora insistió con el nombre, pero el exfutbolista optó por no desarrollar el tema. Las declaraciones de la ex participante, realizadas previamente, habían generado polémica por el tono directo con el que se expresó sobre su vínculo con él .

Su postura tras la salida del reality y la relación con Danelik

Luego de su eliminación, Sarmiento también habló sobre su desempeño dentro del programa en una entrevista con Santiago del Moro. Allí reconoció que su forma de expresarse pudo haber influido en la percepción del público. “Siempre estaba confrontando las cosas que no me gustaban”, explicó, al referirse a su estilo dentro de la casa.

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En ese contexto, abordó su vínculo con Danelik y se mostró sincero sobre sus sentimientos. Señaló que la conexión surgió de manera natural durante la convivencia y destacó el impacto que tuvo en su día a día dentro del reality. “Me levantaba y lo único que quería era que se despierte, porque me hacía reír”, afirmó.

También relató situaciones íntimas del vínculo, aclarando que respetó los límites planteados por ella en todo momento. Según explicó, priorizó el respeto por sobre cualquier avance en la relación. La dinámica entre ambos fue interpretada por parte del público como una posible estrategia, aunque él rechazó esa lectura.

Brian Sarmiento y Manuel Ibero

Controversias y percepción del público

El exfutbolista también se refirió a algunos conflictos dentro de la casa, en particular a comentarios que generaron rechazo fuera del programa. Admitió que ciertas expresiones no fueron bien recibidas y explicó que, en su entorno, forman parte de un lenguaje habitual sin intención ofensiva.

Sobre sus compañeros, mencionó diferencias con algunos participantes y dejó en claro que no logró generar vínculo con todos. Estas tensiones, sumadas a su estilo frontal, contribuyeron a la imagen que se construyó de él durante el reality.