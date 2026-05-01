Ambientada en una España distópica, el nuevo thriller de 13 capítulos que sigue atrapando en Netflix

El futuro cercano pinta oscuro con una Tercera Guerra Mundial , esa es la premisa de la nueva serie de Netflix ambientada en una España distópica e mantiene entre las opciones más elegidas por quienes buscan historias intensas, con tensión política y conflictos sociales que dialogan con el presente.

"Les falta la viveza argentina": destrozan la versión española de "Nueve reinas" de Netflix

Sanción histórica para Esteban Andrada tras agredir a un rival en España

Se trata de “La valla”, una ficción ambientada en un escenario oscuro y plausible que combina drama, suspenso y una fuerte crítica social en apenas 13 episodios, de 50 minutos cada uno , y de ritmo ágil. Actualmente está entre lo más visto de la plataforma de habla no hispana.

Embed - La Valla | Tráiler | Ya disponible solo en ATRESplayer PREMIUM

Creada por Daniel Écija, la producción cuenta con un elenco destacado encabezado por Unax Ugalde y Olivia Molina , junto a la actriz argentina Eleonora Wexler.

A ellas se suma Unax Ugalde y Abel Folk. También integran el reparto Manu Fullola, Iván Chavero, Daniel Ibáñez y Juan Blanco , quienes completan un conjunto actoral que combina experiencia y nuevas caras.

La actriz argentina Eleonora Wexler, en "La Valla". La actriz argentina Eleonora Wexler, en "La Valla". gentileza

La series española furor en Netflix

La historia se sitúa en el año 2045, en una España atravesada por las consecuencias de una Tercera Guerra Mundial y una crisis climática que agravó la escasez de recursos. En ese contexto, el país quedó bajo el control de un régimen dictatorial que reorganizó la sociedad en dos sectores completamente desiguales.

El elenco completo de "La Valla" la serie de España en Netflix El elenco completo de "La Valla" la serie de España en Netflix gentileza

Madrid aparece dividida por una barrera infranqueable que separa a las clases privilegiadas, con acceso a comodidades y estabilidad, del resto de la población, que sobrevive en condiciones precarias. En ese escenario, una familia deberá infiltrarse en la zona controlada por el gobierno para rescatar a su hija, desencadenando una trama cargada de tensión y giros.

Además del conflicto central, la ficción incorpora elementos que remiten a experiencias recientes, como la expansión de enfermedades y el impacto de crisis globales en la organización social, lo que potencia su efecto inquietante.