El mendocino Esteban Andrada perdió la calma en España y agredió a un rival con un fuerte golpe

El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un verdadero escándalo en la Segunda División del fútbol de España , luego de darle un puñetazo al capitán rival en el cierre del derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca luego de ser expulsado. Se espera una sanción fuertísima.

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En un clásico entre dos equipos necesitados, que se encuentran en zona de descenso a la Segunda B , la tercera categoría de la estructura futbolística española, el argentino terminó en el ojo de la tormenta tras una agresión antideportiva sobre el final del partido.

Luego de una buena actuación en su vigesimoctavo partido en el Zaragoza, incluso atajando un penal en los primeros minutos del partido , el portero no pudo evitar la derrota de su equipo por 1-0 y, en el sexto minuto de descuento de la segunda mitad, discutió con el árbitro en la mitad de la cancha, contra la banda izquierda.

El portero del Zaragoza (Andrada) se ha vuelto loco tras ver la roja y le ha metido un puñetazo a Pulido (Huesca) ESTOY VOLANDO CON LA HYPERMOTION pic.twitter.com/2rMheyUqoi

Durante la discusión se acercó el capitán rival Jorge Pulido, de quien Andrada se deshizo con un empujón, que lo hizo caer al suelo y generó la expulsión, por doble amarilla, del guardameta.

Luego de ver la tarjeta roja, Andrada perdió la cabeza: el arquero corrió hasta la posición de Pulido, que se había alejado, y sin pensarlo dos veces lo golpeó con la mano derecha en la cara. Su rival volvió a perder la vertical y un partido cuyo ambiente ya estaba caliente terminó en una batalla campal. El argentino fue rodeado por rivales que le pegaron por todos los costados hasta que las fuerzas de seguridad pudieron devolverle la calma a la situación.

El tumulto final dejó dos nuevos expulsados: el defensor del Zaragoza Daniel Tasende y el arquero del local Daniel Jiménez, que abandonó su arco y salió corriendo para unirse a la pelea.

Lo que le espera a Esteban Andrada tras la pelea:

Embed Las disculpas de Esteban Andrada luego de su expulsión en Zaragoza ante Huesca.



"ESTOY MUY ARREPENTIDO Y NO LO VOLVERÍA A HACER. TAMBIÉN PEDIRLE DISCULPAS A JORGE PULIDO, PORQUE SOMOS COLEGAS". pic.twitter.com/LdwnIiUYLa — JS (@juegosimple__) April 26, 2026

A cinco fechas del final de la temporada, hundido en la zona de descenso, se espera que el Real Zaragoza no pueda contar con Esteban Andrada hasta que termine la misma. Durante la semana, el Tribunal de Disciplina le confirmará la sanción, aunque se espera que sea por varias fechas.

Aunque su sanción todavía no ha sido determinada se espera que se juzgue con la misma intensidad que otro caso similar que ocurrió en 1999 y también involucró a un arquero argentino: Germán Mono Burgos tuvo 11 fechas de sanción por agredir de la misma manera al jugador Óscar Serrano del Espanyol, mientras jugaba para el Mallorca.

Lo cierto que es que una vez terminado el duelo, Andrada salió a dialogar con la prensa y pidió disculpas por lo sucedido. Mostrándose arrepentido, aseguró: "No lo volvería a hacer. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido, porque somos colegas".