12 de junio de 2026 - 15:15

Dejaron solos a sus hijos pequeños en un hotel para salir de fiesta: uno de los niños dio positivo en cocaína

Los menores fueron hallados por la Policía y la pareja quedó detenida. El bebé de tan sólo seis meses tenía cocaína en su sistema.

Dejaron solos a sus hijos pequeños en un hotel para salir de fiesta: uno de los niños dio positivo en cocaína.

Dejaron solos a sus hijos pequeños en un hotel para salir de fiesta: uno de los niños dio positivo en cocaína.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una pareja británica fue detenida en España tras ser acusada de dejar solos a sus tres hijos pequeños en un hotel en la ciudad de Benalmádena. Según informaron fuentes policiales locales, los adultos se habrían retirado del alojamiento para ir a una fiesta.

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El hecho ocurrió este miércoles, cuando la Policía local fue alertada por la presencia de tres menores de edad en un hotel, sin supervisión de sus padres. Se trataba de pequeños de tan sólo 6 meses, un año y cuatro años, que se encontraban solos en el lugar.

Las autoridades llegaron al alojamiento y trasladaron a los menores al Hospital Materno de Málaga, donde fueron examinados por médicos. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, el bebé de apenas 6 meses dio positivo en cocaína.

Hospital Materno de Málaga
Hospital Materno de Málaga

Hospital Materno de Málaga

Padres detenidos por abandono

Ante la situación, los padres, de 41 y 28 años fueron detenidos por la Policía Nacional y acusados por el delito de abandono de menores. Fuentes consultadas por la cadena de noticias Ser, aseguraron que los menores se encontraban en un "estado preocupante" de salud, lo que evidencia que la habitación donde estaban alojados presentaba condiciones inadecuadas para tres niños pequeños.

Por otro lado, las autoridades advirtieron que el más grande, de 4 años, habría cuidado de sus dos hermanos pequeños mientras se encontraban solos y sin la supervisión de sus progenitores.

Los pequeños quedaron bajo cuidado del Servicio de Protección de Menores de la Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía. Asimismo, fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad informaron al medio SUR que los niños ya fueron reubicados con familias temporales, que fueron seleccionadas de manera urgente por el sistema.

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