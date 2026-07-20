Se alojó 11 noches en un hotel, intentó irse sin pagar 2.483 euros y la policía la detuvo en el aeropuerto

La sospechosa intentó huir tras fallar el cobro automático de su tarjeta de garantía, pero fue bloqueada en el control de pasaportes antes de abandonar la isla.

Una mujer fue detenida en el aeropuerto luego de evitar pagar las noches que pasó en un hotel.

La Policía Nacional arrestó a una turista extranjera en el aeropuerto de Gran Canaria momentos antes de que abandonara la isla. La mujer está acusada de estafa tras alojarse once noches en un hotel de San Bartolomé de Tirajana sin abonar la factura final. El monto adeudado por la estancia asciende a 2.483 euros.

La mujer no viajaba sola por la isla. Según la reconstrucción de la policía española citada por la prensa, se encontraba en la estructura hotelera acompañada por otro adulto y un menor de edad. La reserva se había realizado directamente a través del sitio web del establecimiento, dejando una tarjeta de crédito como garantía.

Por qué falló el pago y la turista intentó escapar Los problemas comenzaron al finalizar las vacaciones. El personal del hotel intentó procesar el cobro del importe total en la tarjeta proporcionada, pero la transacción fue rechazada. Ante la falta de fondos, los empleados contactaron de inmediato a la cliente para solicitar la regularización de la deuda.

En la conversación telefónica, la mujer aseguró que tenía intención de pagar. Explicó a los responsables del hotel que ya se encontraba en el aeropuerto y que estaba experimentando dificultades técnicas para acceder a su propia tarjeta bancaria. Poco después de esta comunicación, dejó de responder a las llamadas.

Cómo fue la detención en el control de pasaportes Tras perder el contacto con la mujer, el hotel denunció el hecho a las autoridades. La Policía Nacional activó un protocolo de búsqueda en el puesto de frontera del aeropuerto, logrando identificar y detener a la sospechosa justo antes de que cruzara el control de seguridad para tomar su vuelo de regreso.

El caso ha sido remitido a la justicia bajo el cargo de estafa. La rapidez de la respuesta resalta la eficacia de la coordinación entre los servicios de seguridad de los establecimientos y los agentes fronterizos en casos de delitos relacionados con el impago de servicios hoteleros.