Pan de focaccia hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La técnica de alta hidratación permite obtener una miga aireada y una corteza crujiente sin amasar, usando solo utensilios básicos que ya tenés en tu cocina.

Lograr un pan con calidad de panadería artesanal en casa ya no requiere jornadas enteras de espera ni técnicas complejas de amasado. Con una simple sartén de hierro y apenas cinco minutos de trabajo manual, es posible preparar una focaccia dorada y esponjosa que transforma por completo el ritual del desayuno mendocino.

El secreto de esta preparación reside en la sencillez de sus ingredientes: harina, agua, levadura, una pizca de azúcar y abundante aceite de oliva. A diferencia de los panes tradicionales que exigen un esfuerzo físico constante, aquí el protagonismo lo tiene la hidratación de la masa y el calor controlado del ambiente.

¿Cuál es el secreto de esta focaccia y cómo evitar errores? Esta receta funciona porque utiliza una proporción elevada de agua respecto a la harina. Al hidratar profundamente el cereal, el gluten se desarrolla de forma más flexible, permitiendo que el gas generado por la levadura cree esos grandes alvéolos característicos de una miga ligera. El azúcar actúa como un combustible inmediato para la fermentación, logrando que la masa duplique su volumen en un tiempo reducido dentro del horno apagado pero previamente templado.

Es fundamental resistir la tentación de agregar más harina si la masa parece difícil de manejar, ya que la humedad excesiva es la que garantiza la esponjosidad. Si el pan resulta denso, es probable que el agua estuviera fuera del rango de temperatura ideal o que se haya omitido el tiempo de levado final en la sartén. Al retirar del horno tras veinte minutos de cocción, un último pincelado con la mezcla de aceite y sal realza los sabores antes de servirla tibia.

¿Cómo se prepara la focaccia paso a paso? Activar la levadura en agua tibia con azúcar durante cinco minutos, hasta que espume.

Integrar el aceite y la harina, sin necesidad de equipo profesional, hasta lograr una masa suave y ligeramente pegajosa.

Estirar la masa directamente sobre la sartén de hierro (o un recipiente apto para horno) previamente engrasado, llevándola hasta los bordes para una cocción uniforme.

Dejar reposar veinte minutos y presionar hoyuelos profundos con la punta de los dedos.

Rellenar los hoyuelos con aceite de oliva, hierbas italianas y queso parmesano .

y . Cocinar a fuego alto hasta lograr una costra crujiente por fuera y un interior tierno.