19 de julio de 2026 - 13:44

Pan de focaccia hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La técnica de alta hidratación permite obtener una miga aireada y una corteza crujiente sin amasar, usando solo utensilios básicos que ya tenés en tu cocina.

Pan de focaccia: paso a paso para tenerlo listo en 5 minutos.&nbsp;

Pan de focaccia: paso a paso para tenerlo listo en 5 minutos. 

Foto:

Por Daniela Leiva

Lograr un pan con calidad de panadería artesanal en casa ya no requiere jornadas enteras de espera ni técnicas complejas de amasado. Con una simple sartén de hierro y apenas cinco minutos de trabajo manual, es posible preparar una focaccia dorada y esponjosa que transforma por completo el ritual del desayuno mendocino.

Leé además

Susurran tu nombre es la nueva gran producción de Netflix. Se estrenará en agosto. 

La nueva superproducción de Netflix con Robert De Niro adaptará el libro más exitoso del momento

Por Redacción Espectáculos
El chef logra una guarnición mucho más sabrosa y con mejor textura.

Juanjo López, chef: "El arroz blanco no se hace con agua, lleva 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo"

Por Redacción Por Las Redes

El secreto de esta preparación reside en la sencillez de sus ingredientes: harina, agua, levadura, una pizca de azúcar y abundante aceite de oliva. A diferencia de los panes tradicionales que exigen un esfuerzo físico constante, aquí el protagonismo lo tiene la hidratación de la masa y el calor controlado del ambiente.

¿Cuál es el secreto de esta focaccia y cómo evitar errores?

Esta receta funciona porque utiliza una proporción elevada de agua respecto a la harina. Al hidratar profundamente el cereal, el gluten se desarrolla de forma más flexible, permitiendo que el gas generado por la levadura cree esos grandes alvéolos característicos de una miga ligera. El azúcar actúa como un combustible inmediato para la fermentación, logrando que la masa duplique su volumen en un tiempo reducido dentro del horno apagado pero previamente templado.

Es fundamental resistir la tentación de agregar más harina si la masa parece difícil de manejar, ya que la humedad excesiva es la que garantiza la esponjosidad. Si el pan resulta denso, es probable que el agua estuviera fuera del rango de temperatura ideal o que se haya omitido el tiempo de levado final en la sartén. Al retirar del horno tras veinte minutos de cocción, un último pincelado con la mezcla de aceite y sal realza los sabores antes de servirla tibia.

¿Cómo se prepara la focaccia paso a paso?

  • Activar la levadura en agua tibia con azúcar durante cinco minutos, hasta que espume.
  • Integrar el aceite y la harina, sin necesidad de equipo profesional, hasta lograr una masa suave y ligeramente pegajosa.
  • Estirar la masa directamente sobre la sartén de hierro (o un recipiente apto para horno) previamente engrasado, llevándola hasta los bordes para una cocción uniforme.
  • Dejar reposar veinte minutos y presionar hoyuelos profundos con la punta de los dedos.
  • Rellenar los hoyuelos con aceite de oliva, hierbas italianas y queso parmesano.
  • Cocinar a fuego alto hasta lograr una costra crujiente por fuera y un interior tierno.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El chef propone y explica un procedimiento simple en una técnica con fundamento.

Jordi Cruz, chef: "Cuando vayas a dorar la carne, es fundamental que esté a temperatura ambiente"

Por Redacción Por Las Redes
pan de limon y chocolate hecho en sarten: listo en 5 minutos e ideal para acompanar las meriendas

Pan de limón y chocolate hecho en sartén: listo en 5 minutos e ideal para acompañar las meriendas

pan marmolado de cacao en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan marmolado de cacao en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

pan de ajo y queso sin gluten hecho en sarten: una receta facil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos

Pan de ajo y queso sin gluten hecho en sartén: una receta fácil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos