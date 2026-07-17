17 de julio de 2026 - 23:35

Juanjo López, chef: "El arroz blanco no se hace con agua, lleva 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo"

El chef Juanjo López propone un pequeño cambio para transformar el arroz blanco. En lugar de agua, recomienda usar caldo junto con ajo y laurel.

El chef logra una guarnición mucho más sabrosa y con mejor textura.

El chef logra una guarnición mucho más sabrosa y con mejor textura.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
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El arroz blanco suele prepararse con agua y sal, pero existe una técnica que puede cambiar por completo su sabor sin sumar dificultad a la receta. Según el chef Juanjo López, el secreto está en crear una base aromática antes de comenzar la cocción.

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Con 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo caliente, los granos absorben el sabor desde el primer momento y el resultado es un acompañamiento mucho más sabroso.

¿Por qué recomiendan reemplazar el agua por caldo?

El agua permite cocinar el arroz, pero prácticamente no le aporta sabor. En cambio, el caldo incorpora aromas, especias y condimentos que penetran en los granos durante la cocción.

Dependiendo del plato principal, se puede elegir:

  • Caldo de verduras para preparaciones más suaves.
  • Caldo de pollo para acompañar carnes blancas, huevos o vegetales.
  • Caldo de carne para platos con cortes vacunos o salsas intensas.
  • Caldo casero con poca sal para controlar mejor el condimento.

De esta forma, el arroz deja de ser una simple guarnición y gana más personalidad.

Cómo es el paso a paso recomendado por Juanjo López

El chef explica que los aromas deben desarrollarse antes de incorporar el líquido.

Estos son los pasos:

  1. Sofreír 3 dientes de ajo picados o apenas machacados en un poco de aceite o aceite de oliva.
  2. Incorporar el arroz y mezclar durante aproximadamente un minuto para que los granos se impregnen con la grasa.
  3. Agregar 2 hojas de laurel.
  4. Verter el caldo caliente en la proporción adecuada para el tipo de arroz utilizado.
  5. Cocinar a fuego bajo con la olla parcialmente tapada.
  6. Cuando el líquido se absorba por completo, apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante cinco minutos.

Antes de servir, se recomienda retirar las hojas de laurel y separar los granos con un tenedor.

Cómo evitar que el arroz quede blando

Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiado líquido o remover constantemente durante la cocción.

Para conseguir una buena textura, los especialistas aconsejan:

  • Respetar la cantidad de caldo indicada para cada variedad de arroz.
  • Bajar el fuego cuando comience a hervir.
  • No revolver continuamente para evitar liberar exceso de almidón.
  • Dejar reposar el arroz unos minutos antes de servir.

La técnica de Juanjo López demuestra que no hace falta recurrir a ingredientes costosos para mejorar un plato tan cotidiano como el arroz blanco. Al reemplazar el agua por caldo y comenzar la preparación con 3 dientes de ajo y 2 hojas de laurel, el arroz incorpora aroma y sabor desde el inicio de la cocción.

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