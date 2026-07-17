Juanjo López, chef: "El arroz blanco no se hace con agua, lleva 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo"

El arroz blanco suele prepararse con agua y sal, pero existe una técnica que puede cambiar por completo su sabor sin sumar dificultad a la receta. Según el chef Juanjo López , el secreto está en crear una base aromática antes de comenzar la cocción.

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Con 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y caldo caliente, los granos absorben el sabor desde el primer momento y el resultado es un acompañamiento mucho más sabroso.

El agua permite cocinar el arroz, pero prácticamente no le aporta sabor. En cambio, el caldo incorpora aromas, especias y condimentos que penetran en los granos durante la cocción.

De esta forma, el arroz deja de ser una simple guarnición y gana más personalidad.

El chef explica que los aromas deben desarrollarse antes de incorporar el líquido.

Estos son los pasos:

Sofreír 3 dientes de ajo picados o apenas machacados en un poco de aceite o aceite de oliva. Incorporar el arroz y mezclar durante aproximadamente un minuto para que los granos se impregnen con la grasa. Agregar 2 hojas de laurel. Verter el caldo caliente en la proporción adecuada para el tipo de arroz utilizado. Cocinar a fuego bajo con la olla parcialmente tapada. Cuando el líquido se absorba por completo, apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante cinco minutos.

Antes de servir, se recomienda retirar las hojas de laurel y separar los granos con un tenedor.

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Cómo evitar que el arroz quede blando

Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiado líquido o remover constantemente durante la cocción.

Para conseguir una buena textura, los especialistas aconsejan:

Respetar la cantidad de caldo indicada para cada variedad de arroz.

indicada para cada variedad de arroz. Bajar el fuego cuando comience a hervir.

cuando comience a hervir. No revolver continuamente para evitar liberar exceso de almidón.

para evitar liberar exceso de almidón. Dejar reposar el arroz unos minutos antes de servir.

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La técnica de Juanjo López demuestra que no hace falta recurrir a ingredientes costosos para mejorar un plato tan cotidiano como el arroz blanco. Al reemplazar el agua por caldo y comenzar la preparación con 3 dientes de ajo y 2 hojas de laurel, el arroz incorpora aroma y sabor desde el inicio de la cocción.