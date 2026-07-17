Tiene 100 años y asegura que nunca sintió tanta felicidad en su vida por estos hábitos: "Me encanta todo lo que hago"

Cuando una persona alcanza los 100 años , es habitual que muchos se pregunten cuál fue la clave para llegar a esa edad con buena salud. Ese fue el caso de Joan Eichner, quien celebró su centenario rodeada de familiares y amigos y compartió algunos de los hábitos que forman parte de su rutina para mantener su felicidad y vitalidad .

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Lejos de seguir una vida llena de restricciones, Joan asegura que intenta mantenerse activa y disfrutar cada día. "Me encanta estar viva y me encanta todo lo que hago y veo. Me mantiene motivada ", explicó al hablar sobre su filosofía de vida.

Nacida en Gloucestershire, Inglaterra, Joan se mudó a Texas hace unos 30 años . Actualmente, una de las actividades que más disfruta es realizar aeróbic acuático tres veces por semana.

Sin embargo, según cuenta su familia, el mayor atractivo de esta práctica no es únicamente el ejercicio físico, sino también el contacto con otras personas. Compartir tiempo con el instructor, conversar con los demás participantes y socializar forma parte de una rutina que la mantiene activa tanto física como emocionalmente.

Además del ejercicio en el agua, suele caminar con frecuencia y participa de distintas actividades sociales a lo largo de la semana.

Una mente activa todos los días

Joan también dedica tiempo a actividades que estimulan la memoria y la concentración.

Entre sus hábitos cotidianos se encuentran:

Resolver crucigramas.

Leer el diario todos los días.

Pasear por jardines botánicos.

Participar en actividades de la iglesia.

Compartir almuerzos con amigos.

Mantener una agenda variada y conservar el contacto con otras personas son aspectos que considera fundamentales para disfrutar de la vida.

Una alimentación basada en productos frescos

Otro de los pilares de su estilo de vida es la alimentación.

Al haber crecido en una zona rural, desarrolló el hábito de consumir alimentos frescos, costumbre que mantiene hasta la actualidad. Su dieta está compuesta principalmente por:

Frutas.

Verduras.

Poca carne.

Alimentos preparados con ingredientes naturales.

Este patrón alimentario le permite mantener una dieta equilibrada sin recurrir a restricciones extremas.

El vino y el chocolate también tienen lugar

Aunque procura comer de manera saludable y mantenerse activa, Joan no cree en prohibirse todos los gustos.

Según contó, disfruta ocasionalmente de una copa de vino y de un poco de chocolate cuando tiene ganas.

Para ella, el equilibrio consiste en combinar hábitos saludables con pequeños placeres cotidianos, sin perder de vista lo que más valora: mantenerse en movimiento, compartir tiempo con otras personas y disfrutar cada etapa de la vida.