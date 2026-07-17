Hoy en streaming: el thriller psicológico con Harry Styles que esconde un inquietante secreto

HBO Max incorporó una producción que llamó la atención por reunir a Harry Styles y Florence Pugh como protagonistas en una historia de suspenso única. Con una estética inspirada en los años 50 y una trama que cuestiona la realidad , esta película es un thriller psicológico ideal para ver el fin de semana.

Cómo es la nueva comedia romántica con Natalia Oreiro y Gael García Bernal: dónde verla en streaming

Cómo será el spin off de The Big Bang Theory: Los Andes habló con dos de sus actores

“No te preocupes querida” (Don't Worry Darling) es una película dirigida por Olivia Wilde que mezcla misterio, drama y ciencia ficción en una historia donde nada es tan perfecto como parece.

La película sigue a Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), una pareja que vive en Victory, una comunidad experimental donde todo parece funcionar a la perfección.

Harry Styles y Florence Pugh protagonizan "No te preocupes querida" ahora disponible en HBO Max.

Mientras los hombres salen cada mañana a trabajar en un misterioso proyecto, las mujeres permanecen en sus hogares disfrutando de una vida aparentemente ideal. Sin embargo, Alice comienza a notar situaciones extrañas y a cuestionar las reglas que rigen ese lugar, descubriendo que detrás de la fachada de tranquilidad se ocultan secretos capaces de cambiarlo todo.

A medida que avanza la historia, la protagonista intenta averiguar qué ocurre realmente en Victory, dando paso a un relato cargado de tensión psicológica y revelaciones inesperadas.

El elenco de "No te preocupes querida"

La película está encabezada por Florence Pugh, quien interpreta a Alice, y Harry Styles, en el papel de Jack. El reparto también incluye a Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Sydney Chandler, Kate Berlant, Douglas Smith, Asif Ali y Timothy Simons.

"No te preocupes querida", el elenco. gentileza

Una película que dividió a la crítica

Desde su estreno en 2022, "No te preocupes querida" generó opiniones divididas entre la crítica especializada. Mientras algunos elogiaron la actuación de Florence Pugh, la dirección artística y la propuesta visual, otros cuestionaron el desarrollo del guion y el desenlace de la historia.

Aun así, la película consiguió mantenerse entre los thrillers psicológicos más comentados de los últimos años y continúa despertando interés entre quienes disfrutan de los relatos llenos de misterio, tensión y giros inesperados.