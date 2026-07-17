Hoy en streaming: el thriller psicológico con Harry Styles que esconde un inquietante secreto

HBO Max incorporó una producción que llamó la atención por reunir a Harry Styles y Florence Pugh como protagonistas en una historia de suspenso única. Con una estética inspirada en los años 50 y una trama que cuestiona la realidad, esta película es un thriller psicológico ideal para ver el fin de semana.
“No te preocupes querida” (Don't Worry Darling) es una película dirigida por Olivia Wilde que mezcla misterio, drama y ciencia ficción en una historia donde nada es tan perfecto como parece.
Harry Styles y Florence Pugh protagonizan "No te preocupes querida" ahora disponible en HBO Max.
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“No te preocupes querida” llegó a HBO Max
La película sigue a Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), una pareja que vive en Victory, una comunidad experimental donde todo parece funcionar a la perfección.
Mientras los hombres salen cada mañana a trabajar en un misterioso proyecto, las mujeres permanecen en sus hogares disfrutando de una vida aparentemente ideal. Sin embargo, Alice comienza a notar situaciones extrañas y a cuestionar las reglas que rigen ese lugar, descubriendo que detrás de la fachada de tranquilidad se ocultan secretos capaces de cambiarlo todo.
A medida que avanza la historia, la protagonista intenta averiguar qué ocurre realmente en Victory, dando paso a un relato cargado de tensión psicológica y revelaciones inesperadas.
El elenco de "No te preocupes querida"
La película está encabezada por Florence Pugh, quien interpreta a Alice, y Harry Styles, en el papel de Jack. El reparto también incluye a Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Sydney Chandler, Kate Berlant, Douglas Smith, Asif Ali y Timothy Simons.
"No te preocupes querida", el elenco.
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Una película que dividió a la crítica
Desde su estreno en 2022, "No te preocupes querida" generó opiniones divididas entre la crítica especializada. Mientras algunos elogiaron la actuación de Florence Pugh, la dirección artística y la propuesta visual, otros cuestionaron el desarrollo del guion y el desenlace de la historia.
Aun así, la película consiguió mantenerse entre los thrillers psicológicos más comentados de los últimos años y continúa despertando interés entre quienes disfrutan de los relatos llenos de misterio, tensión y giros inesperados.