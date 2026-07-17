17 de julio de 2026 - 13:02

Hoy en streaming: el thriller psicológico con Harry Styles que esconde un inquietante secreto

La historia, que tiene como coprotagonista a Florence Pugh, combina suspenso, misterio y una historia llena de giros inesperados.

Hoy en HBO Max: el thriller psicológico con Harry Styles que esconde un inquietante secreto

Hoy en HBO Max: el thriller psicológico con Harry Styles que esconde un inquietante secreto

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“No te preocupes querida” (Don't Worry Darling) es una película dirigida por Olivia Wilde que mezcla misterio, drama y ciencia ficción en una historia donde nada es tan perfecto como parece.

Harry Styles y Florence Pugh protagonizan

Harry Styles y Florence Pugh protagonizan "No te preocupes querida" ahora disponible en HBO Max.

“No te preocupes querida” llegó a HBO Max

La película sigue a Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), una pareja que vive en Victory, una comunidad experimental donde todo parece funcionar a la perfección.

Mientras los hombres salen cada mañana a trabajar en un misterioso proyecto, las mujeres permanecen en sus hogares disfrutando de una vida aparentemente ideal. Sin embargo, Alice comienza a notar situaciones extrañas y a cuestionar las reglas que rigen ese lugar, descubriendo que detrás de la fachada de tranquilidad se ocultan secretos capaces de cambiarlo todo.

A medida que avanza la historia, la protagonista intenta averiguar qué ocurre realmente en Victory, dando paso a un relato cargado de tensión psicológica y revelaciones inesperadas.

El elenco de "No te preocupes querida"

La película está encabezada por Florence Pugh, quien interpreta a Alice, y Harry Styles, en el papel de Jack. El reparto también incluye a Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Sydney Chandler, Kate Berlant, Douglas Smith, Asif Ali y Timothy Simons.

"No te preocupes querida", el elenco.

Una película que dividió a la crítica

Desde su estreno en 2022, "No te preocupes querida" generó opiniones divididas entre la crítica especializada. Mientras algunos elogiaron la actuación de Florence Pugh, la dirección artística y la propuesta visual, otros cuestionaron el desarrollo del guion y el desenlace de la historia.

Aun así, la película consiguió mantenerse entre los thrillers psicológicos más comentados de los últimos años y continúa despertando interés entre quienes disfrutan de los relatos llenos de misterio, tensión y giros inesperados.

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