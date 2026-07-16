Se va de Netflix una querida serie de comedia de los años 90: a qué plataforma podría mudarse

Una de las comedias más exitosas de la televisión , considerada un clásico de los años 90, dejará Netflix en cuestión de días . Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre su próximo destino, todo indica que otra plataforma ya se perfila como la principal candidata para quedarse con sus derechos.

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Se trata de “Seinfeld”, la emblemática sitcom creada por Larry David y Jerry Seinfeld . Sus 180 episodios llegaron a Netflix en 2021 luego de un millonario acuerdo con Sony Pictures Television, que le otorgó a la plataforma la exclusividad global para emitir la serie durante cinco años. Netflix desembolsó más de 500 millones de dólares para sumar el clásico a su catálogo , en una de las operaciones más importantes de la historia del streaming.

La serie sigue la vida cotidiana de un comediante neoyorquino y su excéntrico grupo de amigos : George Costanza, Elaine Benes y Cosmo Kramer. Con un humor basado en situaciones comunes y conversaciones aparentemente triviales, la serie se hizo famosa por definirse como "una comedia sobre nada" , ya que convierte pequeños inconvenientes de la vida diaria en historias llenas de ironía y situaciones memorables.

Emitida entre 1989 y 1998 , es considerada una de las sitcoms más influyentes y exitosas de la historia de la televisión.

Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, distintos analistas de la industria coinciden en que HBO Max aparece como la principal candidata para quedarse con la serie una vez que deje Netflix.

La plataforma ya reúne varias de las sitcoms más populares de las últimas décadas, por lo que sumar "Seinfeld" reforzaría un catálogo que incluye títulos muy buscados por los amantes de la comedia. Además, como Sony Pictures Television mantiene los derechos de distribución y no cuenta con un servicio de streaming propio de alcance global, se espera que la licencia vuelva a salir al mercado y sea disputada por varias compañías.

"Seinfeld", la serie que abandona Netflix. gentileza

Entre las opciones que también suenan figuran Peacock, por el vínculo histórico de la serie con NBC, Hulu y Prime Video, que en los últimos años incrementó su inversión en contenidos de gran reconocimiento.

¿Cuándo se va "Seinfeld" de Netflix?

"Seinfeld" dejará el catálogo de Netflix el 1 de octubre de 2026, fecha en la que finalizará el acuerdo de exclusividad firmado entre la plataforma y Sony Pictures Television.