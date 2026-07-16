16 de julio de 2026 - 10:23

La emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix: imposible no llorar en 99 minutos

La historia sigue a una mujer que tras varios intentos logra quedar embarazada. Sin embargo, su pequeño nace con una dura enfermedad.

La emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix: imposible no llorar

La emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix: imposible no llorar

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Hasta el final” (Jusqu’au bout) es un intenso drama protagonizado, escrito y codirigido por la actriz y comediante francesa Nawell Madani, junto a Ludovic Colbeau-Justin. La película dura 99 minutos y propone un relato tan sensible como desgarrador.

"Hasta el final", la emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix.

“Hasta el final”, un drama francés para ver en Netflix

La historia sigue a Jada, una mujer que pasó años intentando convertirse en madre. Cuando finalmente logra cumplir su sueño, recibe una noticia devastadora: su pequeño hijo es diagnosticado con una extraña forma de leucemia.

A partir de ese momento comienza una carrera a contrarreloj para encontrar un donante compatible. Sola y enfrentada a decisiones cada vez más difíciles, Jada deberá poner a prueba sus propios límites mientras lucha por darle una oportunidad de vida a su hijo.

Lejos de los dramas convencionales, la película se centra en el vínculo entre madre e hijo y en la capacidad de resistir incluso en las situaciones más dolorosas. La maternidad, la enfermedad, la esperanza y la resiliencia atraviesan cada escena, y el resultado es una historia profundamente humana.

Netflix la presenta como una de sus apuestas francesas más emotivas del año, y muchos espectadores ya la señalan como una de esas películas imposibles de ver sin lágrimas.

El elenco completo de "Hasta el final"

"Hasta el final", la emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix.

El elenco está encabezado por Nawell Madani y la acompañan Guillaume Gouix, Paul Fouré, Nicolas Briançon, Steve Tientcheu, Sarah Stern, Majida Ghomari y Aïssatou Diallo Sagna, quienes dan vida a los personajes que acompañan a la protagonista en esta historia atravesada por el amor, el sacrificio y la lucha por salvar una vida.

Con una interpretación muy alejada del registro humorístico que hizo famosa a Madani, “Hasta el final” se perfila como una de las películas más conmovedoras de Netflix.

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