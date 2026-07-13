13 de julio de 2026 - 12:45

Tom Cruise se transforma por completo en "Digger": así es la película en la que luce irreconocible

El actor deja atrás el perfil de héroe de acción para interpretar a un excéntrico multimillonario acusado de provocar una catástrofe ambiental.

Tom Cruise sorprende con su transformación más extraña: así es la película en la que luce irreconocible

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La película se llama "Digger" y representa la primera colaboración entre Cruise y el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, ganador de dos premios Oscar por “Birdman” y “El renacido”.

El filme, que Warner Bros. define como una "comedia de proporciones catastróficas", acaba de presentar este lunes su primer tráiler.

Tom Cruise en su próxima película:

Tom Cruise en su próxima película: "Digger"

Lejos de interpretar al clásico héroe de acción, Cruise se pone en la piel de Digger Rockwell, un multimillonario considerado "el hombre más poderoso del mundo". Pero el mayor impacto no está solo en la historia, sino en el aspecto del actor.

Cruise aparece con un abdomen prominente, entradas muy marcadas cubiertas por un peinado poco convincente, cabello blanco y una apariencia descuidada que lo vuelve casi imposible de reconocer.

"Digger", la nueva película con Tom Cruise

La historia sigue a Rockwell cuando descubre que una de sus compañías habría provocado el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia, con consecuencias potencialmente devastadoras para el planeta.

Tom Cruise en su próxima película:

Tom Cruise en su próxima película: "Digger"

Sin embargo, el personaje enfrenta la situación con una mezcla de soberbia y humor negro. En una de las escenas del adelanto minimiza el problema con una comparación vulgar sobre el tamaño del glaciar, mientras pierde completamente la paciencia frente a quienes le exigen asumir responsabilidades.

Según la sinopsis oficial, el magnate inicia una desesperada carrera para convencer al mundo de que él mismo puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que la catástrofe destruya todo.

Mientras tanto, un presidente de Estados Unidos gravemente enfermo —interpretado por John Goodman— intenta obligarlo a encontrar una solución para reparar los daños que, según estiman en la película, costarían hasta 18 billones de dólares.

El cambio físico de Tom Cruise

A diferencia de personajes como Ethan Hunt en "Misión: Imposible", Cruise apostó esta vez por una transformación completa mediante maquillaje, prótesis y cambios en su forma de hablar y moverse.

"Nunca había tenido un papel que me desafiara de esta manera", aseguró. Durante la presentación del tráiler, el actor explicó que buscaba construir un personaje totalmente distinto a cualquier otro que hubiera interpretado.

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