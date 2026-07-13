13 de julio de 2026 - 13:46

Así es el colegio al que va el hijo de Gustavo Conti y Ximena Capristo: educación enfocada en robótica e inglés

Félix asiste a una institución de General Pacheco con más de seis décadas de trayectoria. Combina formación tradicional con programación e impresión 3D.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El establecimiento cuenta con más de 60 años de historia y ofrece continuidad educativa desde el nivel inicial hasta el secundario.

Uno de los rasgos que distingue al proyecto es que la robótica y el inglés no aparecen únicamente como actividades aisladas. Ambos contenidos forman parte de un recorrido que comienza desde los primeros años y se vuelve más complejo a medida que los alumnos avanzan.

Robótica y programación desde el nivel inicial

La institución introduce conceptos básicos de programación, secuencias y pensamiento computacional desde el jardín mediante propuestas basadas en el juego.

Entre las herramientas detalladas por el colegio aparecen Lego Coding Express y Lego STEAM Park. Estos recursos permiten trabajar con movimiento, engranajes, relaciones de causa y efecto, resolución de problemas y nociones iniciales de programación.

En primaria, la propuesta suma sistemas como Lego WeDo 2.0, Sphero Robotics y mBots. Los estudiantes pueden construir dispositivos, probar instrucciones y utilizar plataformas de programación visual como Scratch.

Los mBots también permiten avanzar hacia entornos como mBlock y Arduino IDE. El objetivo no está puesto solamente en armar un robot, sino en desarrollar lógica, colaboración, comunicación y capacidad para encontrar diferentes soluciones ante un mismo desafío.

Laboratorios, impresión 3D y tecnología dentro del aula

La tecnología no queda limitada a una materia semanal. El proyecto institucional plantea el uso transversal de computadoras, tablets y recursos digitales como apoyo para distintas actividades.

La escuela informa que dispone de laboratorios de ciencias y robótica, pantallas táctiles interactivas y pizarras que permiten trabajar de manera simultánea entre varios alumnos.

También incorporó impresión 3D, una herramienta que conecta programación, diseño, creatividad artística y fabricación de objetos. En el nivel secundario, los estudiantes pueden acceder además a una certificación de contenidos de robótica mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional.

La institución mantiene un campus virtual para tareas, foros y contenidos multimedia. La intención es que los alumnos no sean solamente consumidores de tecnología, sino que comprendan cómo utilizarla para crear, investigar y resolver problemas.

El inglés acompaña todo el recorrido escolar

El segundo gran eje del colegio es la enseñanza de inglés como lengua extranjera. La formación comienza en el nivel inicial y continúa durante la primaria y la secundaria.

La institución vincula el idioma con el acceso a herramientas tecnológicas, documentación, plataformas y conocimientos que suelen publicarse primero en inglés.

Además, prepara a sus estudiantes para diferentes exámenes internacionales de Cambridge, desde los niveles Starters y Movers hasta Key, Preliminary y First for Schools.

Desde 2022, la escuela se presenta como centro oficial de preparación y sede de exámenes Cambridge. Esto permite que los alumnos avancen gradualmente desde los niveles iniciales hasta certificaciones más complejas sin cambiar de institución.

Una propuesta que también incluye arte y educación física

Aunque la robótica y el inglés son los aspectos que más llaman la atención, el proyecto no se limita a las áreas tecnológicas.

El colegio también incluye educación artística y educación física, junto con contenidos orientados al pensamiento científico, la creatividad y la formación integral.

El nivel inicial funciona en turno tarde; la primaria ofrece turnos mañana y tarde; y la secundaria se dicta por la mañana con orientaciones en Economía y Humanidades.

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