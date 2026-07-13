Así es el colegio al que va el hijo de Gustavo Conti y Ximena Capristo: educación enfocada en robótica e inglés

Félix , el hijo de Gustavo Conti y Ximena Capristo , transita su etapa escolar en una institución privada de la zona norte del conurbano bonaerense que combina materias tradicionales con un fuerte programa de tecnología. Se trata de la Escuela Privada Mariano Moreno, ubicada en General Pacheco, partido de Tigre .

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El establecimiento cuenta con más de 60 años de historia y ofrece continuidad educativa desde el nivel inicial hasta el secundario.

Uno de los rasgos que distingue al proyecto es que la robótica y el inglés no aparecen únicamente como actividades aisladas. Ambos contenidos forman parte de un recorrido que comienza desde los primeros años y se vuelve más complejo a medida que los alumnos avanzan.

La institución introduce conceptos básicos de programación, secuencias y pensamiento computacional desde el jardín mediante propuestas basadas en el juego.

Entre las herramientas detalladas por el colegio aparecen Lego Coding Express y Lego STEAM Park. Estos recursos permiten trabajar con movimiento, engranajes, relaciones de causa y efecto, resolución de problemas y nociones iniciales de programación.

En primaria, la propuesta suma sistemas como Lego WeDo 2.0, Sphero Robotics y mBots. Los estudiantes pueden construir dispositivos, probar instrucciones y utilizar plataformas de programación visual como Scratch.

Los mBots también permiten avanzar hacia entornos como mBlock y Arduino IDE. El objetivo no está puesto solamente en armar un robot, sino en desarrollar lógica, colaboración, comunicación y capacidad para encontrar diferentes soluciones ante un mismo desafío.

Laboratorios, impresión 3D y tecnología dentro del aula

La tecnología no queda limitada a una materia semanal. El proyecto institucional plantea el uso transversal de computadoras, tablets y recursos digitales como apoyo para distintas actividades.

La escuela informa que dispone de laboratorios de ciencias y robótica, pantallas táctiles interactivas y pizarras que permiten trabajar de manera simultánea entre varios alumnos.

También incorporó impresión 3D, una herramienta que conecta programación, diseño, creatividad artística y fabricación de objetos. En el nivel secundario, los estudiantes pueden acceder además a una certificación de contenidos de robótica mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional.

La institución mantiene un campus virtual para tareas, foros y contenidos multimedia. La intención es que los alumnos no sean solamente consumidores de tecnología, sino que comprendan cómo utilizarla para crear, investigar y resolver problemas.

El inglés acompaña todo el recorrido escolar

El segundo gran eje del colegio es la enseñanza de inglés como lengua extranjera. La formación comienza en el nivel inicial y continúa durante la primaria y la secundaria.

La institución vincula el idioma con el acceso a herramientas tecnológicas, documentación, plataformas y conocimientos que suelen publicarse primero en inglés.

Además, prepara a sus estudiantes para diferentes exámenes internacionales de Cambridge, desde los niveles Starters y Movers hasta Key, Preliminary y First for Schools.

Desde 2022, la escuela se presenta como centro oficial de preparación y sede de exámenes Cambridge. Esto permite que los alumnos avancen gradualmente desde los niveles iniciales hasta certificaciones más complejas sin cambiar de institución.

Una propuesta que también incluye arte y educación física

Aunque la robótica y el inglés son los aspectos que más llaman la atención, el proyecto no se limita a las áreas tecnológicas.

El colegio también incluye educación artística y educación física, junto con contenidos orientados al pensamiento científico, la creatividad y la formación integral.

El nivel inicial funciona en turno tarde; la primaria ofrece turnos mañana y tarde; y la secundaria se dicta por la mañana con orientaciones en Economía y Humanidades.