13 de julio de 2026 - 15:30

Ganaba un millón de dólares por episodio en "The Big Bang Theory", dejó Hollywood y vuelve a actuar tras 7 años

A pesar de ganar un millón de dólares por episodio en "The Big Bang Theory", el actor abandonó Hollywood porque nunca se sintió cómodo en Los Ángeles tras 30 años.

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Johnny Galecki vuelve a actuar luego de 7 años. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Johnny Galecki volverá a la actuación tras un paréntesis de siete años para protagonizar la obra teatral Kowalski en Chicago. El actor, reconocido por su papel de Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory, interpretará al dramaturgo Tennessee Williams en una producción que imagina el primer encuentro entre el autor y un joven Marlon Brando.

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El distanciamiento de la industria comenzó en 2019, coincidiendo con el final de la sitcom y su transición a la paternidad. Durante este tiempo, Galecki abandonó Los Ángeles para instalarse en una propiedad de 30 acres a las afueras de Nashville, Tennessee. En 2024, confesó que tras tres décadas viviendo en California nunca llegó a sentirse un "angelino".

La seguridad financiera del millón de dólares y el refugio familiar en Tennessee

La estabilidad económica permitió este extenso hiato profesional sin necesidad de buscar nuevos proyectos con urgencia. Durante las últimas temporadas de su serie más exitosa, el actor percibió aproximadamente un millón de dólares por cada episodio, sumado a los ingresos por las repeticiones del programa. En Nashville se enfocó en su vida familiar junto a su esposa Morgan y sus dos hijos.

Su regreso a los escenarios tiene un valor simbólico al ocurrir en Chicago, la ciudad donde inició su carrera profesional. La obra Kowalski, escrita por Gregg Ostrin y dirigida por Colin Hanlon, sitúa la acción en 1947. La pieza explora la colisión de talentos que derivó en la creación de A Streetcar Named Desire. Galecki afirmó que tras años de observación silenciosa sentía que finalmente tenía algo nuevo que aportar al trabajo.

Antes de este paréntesis, el artista ya había participado en producciones de Broadway como The Little Dog Laughed. Aunque su ausencia de las cámaras fue interpretada por muchos como una retirada definitiva, él nunca se pronunció oficialmente al respecto y lo consideró una pausa necesaria para vivir. Las funciones en el Lookingglass Theatre Company se extenderán del 19 de septiembre al 25 de octubre.

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