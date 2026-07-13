De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park"

El actor neozelandés Sam Neill , conocido mundialmente como el paleontólogo Alan Grant en la saga de " Jurassic Park " , murió este lunes a los 78 años, según confirmó su familia en un comunicado publicado en Instagram. El fallecimiento se produjo apenas tres meses después de que él mismo anunciara que, gracias a un innovador tratamiento contra el raro linfoma que padecía desde hacía cuatro años, había superado la enfermedad.

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"Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comparte la noticia de su muerte el lunes 13 de julio en Sídney, Australia", decía una publicación en las redes sociales del artista.

"Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer", aclararon los familiares.

En 2023, el intérprete reveló que había estado recibiendo quimioterapia desde marzo de 2022 tras ser diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3, un tipo de cáncer de sangre , luego de la inflamación de las glándulas que se notó por primera vez durante la gira publicitaria de "Jurassic World: dominio". Tras recibir tratamiento por los siguientes años, el actor logró reponerse y superarlo.

Neill aprovechó su tiempo lejos de las cámaras durante su tratamiento contra el cáncer para escribir unas memorias, "Did I Ever Tell You This?" (¿Te lo conté alguna vez?), publicadas en marzo de 2023.

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"La familia quiere expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent's por la increíble atención recibida. Compartiremos más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras afrontan esta inmensa pérdida", dijeron desde el entorno del artista al anunciar el deceso.

Sir Sam Neill obtuvo fama mundial al marcar a varias generaciones como el protagonista de la legendaria película "Jurassic Park" (1993), al lado de Laura Dern y Jeff Goldblum. Repitió el papel del aventurero pero testarudo Alan Grant en "Jurassic Park III" (2001) y en "Jurassic World: dominio" (2022).

Sam Neill logró la fama mundial por su papel de Alan Grant en la saga de Jurassic Park. Estuvo en tres películas entre 1993 y 2022. Universal Pictures

Un actor neozelandés de fama internacional

Nombrado caballero en 2022 como Compañero de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda, Nigel John Dermot Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte. En 1954, él y su familia regresaron a la tierra natal de su padre en el Pacífico Sur.

Tras el despegue de su carrera como actor con "Sleeping Dogs" de Roger Donaldson en 1977, y ya conocido como "Sam", Neill se mudó a Australia a finales de la década de 1970 para buscar mejores oportunidades en la pantalla.

En 1979, Neill obtuvo reconocimiento internacional en Cannes por su actuación en la exitosa película "My Brilliant Career", dirigida por Gillian Armstrong y protagonizada por Judy Davis.

Sam Neill en "My Brilliant Career" (1979)

Por más de cuatro décadas, Neill interpretó papeles de héroe y villano en películas como "Possesion" (1981), con estatus de culto en el género de terror psicológico; "Calma mortal" (1989), coprotagonizada por Nicole Kidman; "La caza del Octubre Rojo" (1990); "El piano" (1993), ganadora de la Palma de Oro de Jane Campion; y fue el actor que simulaba ser Odín en "Thor: amor y trueno" (2022).

Además se lució en las dos primeras temporadas de la serie "Peaky Blinders" como el despiadado Mayor Chester Campbell.

Sam Neill en "El piano" (1993)

Tras conocerse el fallecimiento del actor, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, escribió: "Sir Sam Neill fue uno de los grandes. Empezó cuando apenas existía una industria cinematográfica en este país".

“Durante más de cincuenta años, llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo y su talento contribuyó a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales. Su obra será admirada y apreciada mucho después de que todos nosotros hayamos partido. Esta noche, nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Que descanse en paz", destacó el político.

Sir Sam Neill was one of the greats.



He started out when there was barely a film industry in this country to speak of. For more than fifty years he took New Zealand stories to the world and his talents helped make our film industry into what it is today – one of our greatest… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 13, 2026

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, elogió a Neill por su papel "en tantas historias australianas entrañables, y se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

Murió el actor Sam Neill a los 78 años Web

Neill, casado en dos ocasiones y fundador del viñedo Two Paddocks de Nueva Zelanda, deja cuatro hijos y ocho nietos.