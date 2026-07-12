Pitbull rompió un récord Guinness gracias a una insólita iniciativa de sus seguidores

El cantante Pitbull alcanzó su primer récord Guinness gracias a una multitudinaria iniciativa impulsada por sus propios seguidores durante el festival BST Hyde Park , en Londres , donde 22.141 personas se caracterizaron como el artista utilizando calvas postizas, lentes oscuros y camisa con corbata .

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La convocatoria permitió establecer la mayor reunión de personas usando calvas falsas en un mismo lugar , una marca que fue certificada oficialmente por Guinness World Records tras un operativo que incluyó voluntarios y el uso de drones para verificar la cantidad de participantes.

Sobre el escenario, el intérprete de éxitos como Give Me Everything y Timber recibió el certificado que acreditó el récord y celebró el logro junto al público. "Estamos oficialmente en el libro de récord Guinness, ¡dale!", expresó el artista, desatando una ovación entre los asistentes.

La propuesta no fue organizada por el cantante ni por la producción del festival. Todo comenzó semanas antes, cuando un creador de contenido británico publicó un video en TikTok invitando a quienes asistirían al recital a disfrazarse como "Mr. Worldwide" e intentar romper un récord Guinness.

La idea rápidamente ganó repercusión en las redes sociales y miles de usuarios anunciaron que participarían del desafío. Frente a la magnitud de la convocatoria, los organizadores del festival se contactaron con Guinness World Records para oficializar el intento y coordinar el procedimiento de validación durante el concierto.

Una tradición entre los seguidores de Pitbull

Aunque el récord nació a partir de una iniciativa viral, la costumbre de asistir a los recitales vestidos como Pitbull ya era habitual entre sus seguidores. El look compuesto por cabeza calva, lentes negros y traje se convirtió con el paso de los años en un sello distintivo compartido por los fanáticos del músico.

En esta oportunidad, esa tradición alcanzó una dimensión inédita. Desde las primeras horas del día, Hyde Park se llenó de miles de personas caracterizadas como el cantante, quienes aprovecharon la previa del recital para tomarse fotografías y grabar videos que luego se viralizaron en distintas plataformas.

El resultado fue un nuevo récord Guinness para el artista, conseguido gracias a una iniciativa nacida en internet y concretada por sus propios seguidores, en una muestra del impacto que pueden tener las comunidades digitales cuando trasladan una tendencia de las redes sociales al mundo real.