Gritó más fuerte que un avión despegando, logró el Récord Guinness y luego perdió la voz

Un hombre de 58 años procedente de Australia alcanzó la fama tras convertirse en el hombre con el grito más fuerte del mundo, logrando así un lugar en el libro de los Récord Guinness . Se trata de Joseph McGrail-Bateup y según el registro, alcanzó los 122,4 decibeles con un solo alarido .

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Con esto, logró superar la marca anterior de 121,7 dB , que permanecía vigente hasta ahora y que había sido establecida por una maestra de Irlanda del Norte, Annalisa Flanagan, en 1994. Ese nivel de ruido se sitúa en la franja de una moto­sierra, un avión en despegue o una sirena de ambulancia a corta distancia.

Según informaron medios locales, el récord llegó después de siete intentos y tuvo consecuencias rápidas. McGrail-Bateup contó que “perdió la voz durante dos días” tras la prueba y explicó que este tipo de desafío “no puede entrenarse con frecuencia” porque exige un esfuerzo extremo de las cuerdas vocales.

Para sorpresa de muchos, el grito consistió en pronunciar la palabra "¡Ahora!" y fue registrado el 2 de mayo del presente año en un estudio de radio de su ciudad natal. Luego, esa medición fue enviada a los Guinness World Records, que posteriormente homologó la nueva marca.

McGrail-Bateup destacó que ahora su perseguidora conserva el reconocimiento femenino y aseguró que fue, justamente, quien lo inspiró a intentar superar esa histórica marca. No es la primera vez que el australiano aparece en el libro Guinness.

En 2019 también consiguió un récord por la velocidad para disparar diez flechas con arco, pero nueve meses después fue superado por un niño de siete años.

Otro australiano conquistó el récord como el abuelo primerizo más longevo

El pasado 14 de abril de 2026, la organización de los Récord Guinness oficializó una marca sin precedentes: Charles Smith, residente de Brisbane, Australia, fue certificado como el abuelo primerizo de mayor edad jamás registrado.

El hito se consolidó originalmente el 29 de agosto de 2025, fecha en la que nació su nieta Isla, cuando Charles tenía exactamente 91 años y 209 días.

Charles Smith, de 91 años, logró el récord de ser el abuelo más longevo del mundo

La noticia llegó como una completa sorpresa para el protagonista. Su hijo, Ashley, y su nuera, Hanna, gestionaron la inscripción del récord sin informarle. La sorpresa se materializó cuando le entregaron el certificado oficial. Charles simplemente disfrutaba de la experiencia de conocer a su primera nieta sin ser consciente de la relevancia estadística de su edad.