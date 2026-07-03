3 de julio de 2026 - 22:42

Mundial 2026: Argentina ganó su pase a octavos, pero el sufrimiento nacional se convirtió en memes

El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en un partido durísimo, jugado esta noche en Miami, donde tuvo que ir al tiempo extra, y consiguió la ansiada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Ese sufrimiento del minuto a minuto no pasó desapercibido en las redes sociales y los memes reflejaron el sentimiento nacional.

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Un partido durísimo

El partido frente a Cabo Verde hizo sufrir a todo el país. Al finalizar el tiempo reglamentario habían igualado 1-1, con los goles de Lionel Messi y Laros Duarte, mientras que en el alargue marcaron Lisandro Martínez y Cristian Romero para el equipo argentino, y Jovane Cabral para los africanos.

Este triunfo le hizo ganar el paso a octavos a Argentina y ahora la Selección se enfrentará en la próxima instancia a Egipto -que eliminó a Australia-, el martes venidero en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Memes del sufrimiento

Desde insultos a rezos, pasando por varias referencias a infartos y dolores de cabeza, los argentinos se volcaron a las redes sociales para expresar cada sentimiento que iban viviendo durante los 90 minutos del partido más la ansiedad extra que significó el alargue.

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