3 de julio de 2026 - 22:10

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

El defensor de la Selección Argentina confesó que Cabo Verde hizo un gran partido, aunque se mostró feliz por anotar.

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: Me voy descontento

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Argentina sigue con vida en el Mundial 2026, y eso es lo más importante luego de un encuentro durísimo. Licha lo sabe, y por eso no dudó en mostrar autocrítica en la conferencia de prensa post partido. Ante la consulta acerca de lo que rescató del equipo, el zaguero aseguró: "La resiliencia del equipo, el nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final".

Lisandro Martínez habló del triunfo de la Selección Argentina:

Martínez entendió que los duelos de eliminación directa son muy difíciles, independiente del nombre propio del contrincante. "Estos mata-mata son así, entonces no hay que confiarse y ellos la verdad que hicieron un excelente partido para felicitarlos, eso fue lo que hice. Dos equipos que dejaron todo, fuimos justos vencedores y estoy muy feliz, muy orgulloso de este equipo", marcó.

Respecto a lo que significó su gol, Licha decidió no darle mucha importancia. "Yo solamente me preocupo para que no me hagan goles, hoy me voy un poco descontento por eso, pero bueno, ganamos, ya está. Le dimos una alegría a toda la gente, vino mi familia, mi mujer, mi hija acá, mi mamá, que hacía mucho que no la veía. Estoy muy feliz".

El zaguero sabe que lo que se viene será muy exigente, y que para eso será importante lo grupal. "Este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo y eso hacen los detalles", confesó. Luego, añadió que el plantel se agiganta en la adversidad. "Yo creo que estamos preparados para todo y está bueno que pasen estas cosas también, a veces hay que sufrir, hay que ponernos a prueba y hoy lo hicimos de la mejor manera".

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