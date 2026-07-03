Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

La noche complicada de la Selección Argentina tuvo un punto muy alto: Lisandro Martínez. El defensor central metió un gran pase para el gol de Lionel Messi, y gritó el suyo en un córner empezando el tiempo extra. Sin embargo, el jugador Albiceleste se mostró autocrítico y destacó el nivel de Cabo Verde.

Argentina sigue con vida en el Mundial 2026, y eso es lo más importante luego de un encuentro durísimo. Licha lo sabe, y por eso no dudó en mostrar autocrítica en la conferencia de prensa post partido. Ante la consulta acerca de lo que rescató del equipo, el zaguero aseguró: "La resiliencia del equipo, el nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final".

Lisandro Martínez habló del triunfo de la Selección Argentina: Gentileza. Martínez entendió que los duelos de eliminación directa son muy difíciles, independiente del nombre propio del contrincante. "Estos mata-mata son así, entonces no hay que confiarse y ellos la verdad que hicieron un excelente partido para felicitarlos, eso fue lo que hice. Dos equipos que dejaron todo, fuimos justos vencedores y estoy muy feliz, muy orgulloso de este equipo", marcó.

Respecto a lo que significó su gol, Licha decidió no darle mucha importancia. "Yo solamente me preocupo para que no me hagan goles, hoy me voy un poco descontento por eso, pero bueno, ganamos, ya está. Le dimos una alegría a toda la gente, vino mi familia, mi mujer, mi hija acá, mi mamá, que hacía mucho que no la veía. Estoy muy feliz".