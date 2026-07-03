Cabo Verde sorprendió a Argentina y volvió a lastimar a Dibu Martínez en el Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a sufrir en su arco en el Mundial 2026 . En el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final, Emiliano " Dibu" Martínez recibió su segundo gol en el torneo, en una acción que volvió a encender la sorpresa en el desarrollo del partido.

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El tanto llegó tras una jugada bien elaborada del conjunto africano, que encontró espacios y terminó en una definición precisa de De Duarte , quien sorprendió al arquero argentino con un remate imposible de contener.

Para Emiliano Martínez , el gol significó un momento incómodo dentro de un torneo en el que venía mostrando seguridad bajo los tres palos.

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El arquero, conocido por su fuerte personalidad competitiva, suele vivir cada gol recibido como un desafío personal. En este caso, el tanto de Cabo Verde interrumpió una racha de control defensivo que había sostenido en gran parte del certamen.

El conjunto de Cabo Verde volvió a dar un golpe de atención en el Mundial. Ya había mostrado su capacidad de sorprender en instancias previas frente a rivales de peso como Arabia Saudita, España y Uruguay, y volvió a ratificarlo ante Argentina.

Con un estilo ordenado, intensidad en ataque y confianza en los momentos clave, el equipo africano continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

Un partido que gana tensión

El gol no solo modificó el marcador, sino también el desarrollo emocional del encuentro. Argentina, que buscaba controlar el ritmo del juego, se vio obligada a reajustar su estructura ante un rival que no renuncia a atacar.

Cabo Verde, lejos de replegarse tras el empate parcial, volvió a demostrar que su campaña no es casualidad y que está dispuesto a competir de igual a igual incluso en escenarios de máxima exigencia.