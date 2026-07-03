3 de julio de 2026 - 20:55

Cabo Verde sorprendió a Argentina y volvió a lastimar a Dibu Martínez en el Mundial 2026

El arquero argentino recibió su segundo gol en el torneo tras una gran definición de Laros Duarte. Cabo Verde volvió a mostrar carácter en el Mundial y reafirmó su condición de equipo revelación en la fase eliminatoria.

Emiliano Martínez, el gol significó un golpe incómodo en un Mundial en el que venía sosteniendo un rendimiento sólido, y donde cada tanto recibido suele ser vivido con fastidio por su carácter competitivo.

Emiliano Martínez, el gol significó un golpe incómodo en un Mundial en el que venía sosteniendo un rendimiento sólido, y donde cada tanto recibido suele ser vivido con fastidio por su carácter competitivo.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El tanto llegó tras una jugada bien elaborada del conjunto africano, que encontró espacios y terminó en una definición precisa de De Duarte, quien sorprendió al arquero argentino con un remate imposible de contener.

Argentina vs Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde

El impacto en Dibu Martínez

Para Emiliano Martínez, el gol significó un momento incómodo dentro de un torneo en el que venía mostrando seguridad bajo los tres palos.

El arquero, conocido por su fuerte personalidad competitiva, suele vivir cada gol recibido como un desafío personal. En este caso, el tanto de Cabo Verde interrumpió una racha de control defensivo que había sostenido en gran parte del certamen.

Diney Borges y Livramento celebran el gol de Cabo Verde.

Diney Borges y Livramento celebran el gol de Cabo Verde.

Cabo Verde, la revelación que no se conforma

El conjunto de Cabo Verde volvió a dar un golpe de atención en el Mundial. Ya había mostrado su capacidad de sorprender en instancias previas frente a rivales de peso como Arabia Saudita, España y Uruguay, y volvió a ratificarlo ante Argentina.

Con un estilo ordenado, intensidad en ataque y confianza en los momentos clave, el equipo africano continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

Un partido que gana tensión

El gol no solo modificó el marcador, sino también el desarrollo emocional del encuentro. Argentina, que buscaba controlar el ritmo del juego, se vio obligada a reajustar su estructura ante un rival que no renuncia a atacar.

Cabo Verde, lejos de replegarse tras el empate parcial, volvió a demostrar que su campaña no es casualidad y que está dispuesto a competir de igual a igual incluso en escenarios de máxima exigencia.

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