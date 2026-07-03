Mundial 2026: Mendoza se pintó de celeste y blanco esperando por Argentina y Cabo Verde

El frío intenso no ayudó para que se juntara mucha gente en el microcentro como ocurrió en otras ocasiones que la Selección Argentina jugó por el mundial 2026

Mundial 2026. Afortunadamente las ventas repuntan los días en que juega Argentina y este viernes no fue la excepción.

El "Microcentro" empezó a sentir la previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, en el marco del Mundial 2026 a media tarde. A las 17.30 la gente empezó a sentir ese "Bichito" extraño que te pone nervioso y te hace dar trancos más grandes y te hace ir apurado. "Ya se viene el partido, compre su bandera" en una esquina de San Martín y Garibaldi Antonio que se quedó congelado en Sudáfrica 2010 hace sonar su vuvuzela e interrumpe la tranquilidad que a esa hora hay en el centro.

¿Qué pasó en el Microcentro mendocino antes del partido de Argentina? En la esquina opuesta, Paseo Sarmiento y Avenida San Martín, como casi una deidad aparece en escena "Robotín", que es Hincha de Racing y el mismo que está durante la época no mundialista en la Plaza Independencia: "Hoy ganamos 3 a 0", augura un muchacho que parece un esquimal como está vestido, es que a esta hora la temperatura con muchas ganas llega a los siete grados y hay una brisa suave, pero casi polar

Pasan los minutos, y el partido esta más cercano, algunos comercios como una conocida papelería comienza a bajar sus persianas. En la Galeria Tonsa, unos muchachos se cuelgan como si estuvieran en una alambrado de una cancha y cuelgan algunos trapos que sirven para alentar a la Selección Argentina. "Está ganado este partido", augura Luis, que ve en un mero trámite el ida y vuelta con Cabo Verde.

"No me quejo, la ventas suben los días de partido, por eso espero que esto siga como fue en Qatar, lo bueno que ahora puedo ofrecer bufanda y más gorritos, hace frío y eso ayuda", dice un vendedor en una de las equinas del microcentro.