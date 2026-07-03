Mundial 2026: cerveza, delivery, televisores y camisetas, entre los ganadores del consumo

El Mundial 2026 confirmó que el fútbol no solo moviliza pasiones sino también la economía . Cada partido de la Selección Argentina modifica, aunque sea por unas horas, los hábitos de consumo de millones de personas, impulsando las ventas de algunos sectores y frenando la actividad de otros. Así lo reflejó un informe elaborado por Focus Market . El trabajo analizó cómo el torneo repercute en rubros como la gastronomía, la electrónica, la indumentaria deportiva, las plataformas de streaming y los servicios de delivery.

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Los partidos, por otra parte, implican una redistribución del gasto de los hogares. “El entusiasmo de los partidos concentra el gasto en rubros vinculados al entretenimiento, la gastronomía, la electrónica, la indumentaria deportiva y los viajes”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market . En contraposición, otros sectores quedan relegados porque las familias reasignan un presupuesto que aún es limitado.

El estudio destacó que el Mundial genera un movimiento económico que alcanza prácticamente todos los mercados vinculados al entretenimiento. Así, el consumo cambia de rumbo durante las semanas de competencia y se concentra en productos y servicios asociados a la experiencia de ver los partidos.

Uno de los sectores más beneficiados es el cervecero . De acuerdo con proyecciones de Jefferies, el Mundial sumará 1.000 millones de pintas adicionales al consumo global, lo que representa un incremento cercano al 3% durante el desarrollo del torneo. También el delivery experimenta un fuerte crecimiento.

Según datos de Picker Radar, los pedidos aumentan un 148% en la previa de cada encuentro, impulsados por las reuniones familiares y entre amigos para seguir los partidos. La electrónica también capitaliza el fenómeno. Referentes del sector estiman que las ventas de televisores crecieron un 70% durante junio respecto de los meses anteriores.

En tanto, la camiseta de la Selección Argentina aparece como la más demandada del torneo. EuroAmericas proyecta ventas por 2,7 millones de unidades, consolidándola como el producto deportivo de mayor éxito comercial del Mundial.

A este éxito se suma el mercado de coleccionables experimentó un nuevo impulso. Las figuritas de Panini incrementaron su valor y la correspondiente a Lionel Messi llegó a ofrecerse por hasta $50.000 en el mercado informal-

Qué pasó con internet

El informe también analiza el comportamiento de las audiencias. Para el Mundial 2026, Focus Market proyectó que la final rondará los 54,6 puntos de rating televisivo. Sin embargo, la consultora aclara que esa cifra debe interpretarse en un contexto muy diferente al de hace cuatro años.

La posibilidad de seguir los partidos a través de señales de aire, canales de cable y plataformas de streaming multiplica las opciones de visualización y fragmenta las mediciones tradicionales. En total, el certamen puede verse en hasta nueve pantallas diferentes, por lo que el alcance real de la audiencia sería superior al que reflejan los índices de rating.

En este marco, la fiebre mundialista también se refleja en Internet. El día del debut argentino, el 16 de junio, las búsquedas de “antena digital” y “bandera argentina” alcanzaron el valor máximo en Google Trends. Al mismo tiempo, el tráfico de Internet en el país aumentó un 30% respecto de un día normal en el mismo horario.

Los perdedores

Para Focus Market, el comportamiento observado confirma que el Mundial tiene la capacidad de reorganizar temporalmente las decisiones de consumo de los hogares. Mientras sectores vinculados al entretenimiento, la gastronomía y la tecnología registran picos de demanda, otros rubros experimentan una desaceleración durante las horas en que juega la Selección, en un contexto donde el presupuesto familiar continúa siendo acotado y obliga a priorizar gastos.

Ente los perdedores el trabajo liderado por Damián Di Pace expresó que el cine, que ya arrastraba una caída del 45% en la primera semana de 2026, registró un -17% adicional respecto a la semana previa al debut argentino. El teatro no tiene números oficiales, pero el dato de color lo dice todo: muchas salas optaron por transmitir los partidos en vez de dar funciones.

Los supermercados no pierden ventas, las redistribuyen: el consumo se adelanta a la mañana y las horas previas, y durante el partido la actividad en cajas cae a mínimos. Uber y los remises trazan una curva en U —pico antes del partido, parálisis durante, recuperación al pitazo final. Y Mercado Libre marcó su índice de búsqueda más bajo en doce meses durante la semana del debut: 61 sobre 100, un 10% por debajo de la semana anterior, según Google Trends.

“Más que un aumento general del consumo, el efecto Mundial suele provocar un corrimiento del gasto hacia las categorías que capitalizan el clima de celebración” subrayó Di Pace. En un contexto económico desafiante, el torneo genera ganadores claros, pero también perdedores que ven caer sus ventas durante las semanas de mayor intensidad futbolera. En este marco, las ventas de los rubros favorecidos suelen acelerarse con cada triunfo y alcanzan su nuevos picos en cada avance de fase de la selección nacional argentina.