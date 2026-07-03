Mundial 2026: integrantes de la selección de Egipto se enfrentaron con un policía en Dallas.

En la previa del partido entre Egipto y Australia , por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ocurrió un tenso incidente entre miembros de la delegación egipcia y un agente de la Policía de Dallas .

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El altercado ocurrió en el hotel de concentración del conjunto africano y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observan gritos, empujones e insultos entre un oficial de policía y parte del cuerpo técnico de Egipto .

Todo comenzó cuando el delantero Mahmoud Hassan, conocido como Trezeguet, se detuvo para sacarse una foto con un niño que se le había acercado en el hotel. Según las imágenes, un policía que se encontraba custodiando el lugar intervino de forma brusca para interrumpir la situación.

La reacción provocó el enojo de Ibrahim Hassan , hermano gemelo del entrenador Hossam Hassan y segundo entrenador del equipo, quien cuestionó la actitud del uniformado.

La discusión escaló rápidamente cuando el agente comenzó a exigirle a Hassan que retrocediera, mientras ambos intercambiaban gritos y empujones. "¡ No me empujes !", se escucha decir al asistente técnico en el video, mientras otro integrante de la delegación responde: "¿ Estás loco ?".

Personal técnico del equipo egipcio tuvo un fuerte altercado con policías de Estados Unidos cuando uno de los jugadores del seleccionado se acercó a un niño que les estaba pidiendo sacarse una foto juntos. El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda el combinado… pic.twitter.com/6Lo5q0LMTj

La tensión siguió durante algunos segundos hasta que integrantes del cuerpo técnico egipcio y personal de seguridad lograron separar a los involucrados antes de que el episodio pasara a mayores.

La difusión de las imágenes volvió a generar críticas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en las sedes estadounidenses del Mundial 2026. En las últimas semanas, distintas delegaciones manifestaron su malestar por controles considerados excesivos y por un trato que califican como hostil.

Este viernes, Egipto enfrentará a Australia por un lugar en los octavos de final. En caso de avanzar, el conjunto africano podría cruzarse con Argentina, siempre que el equipo dirigido por Lionel Scaloni supere a Cape Verde en su compromiso de dieciseisavos.